Papież Franciszek prosi o modlitwę. "Bo jestem trochę stary i trochę chory, ale nie bardzo"

List został przekazany kapłanom-seniorom, którzy zgromadzili się w miejscowości Caravaggio koło Bergamo we Włoszech. Podczas uroczystości zostali wspomniani duchowni, których we Włoszech z powodu COVID-19 zmarło blisko 300.

Papież Franciszek: Módlcie się, bo jestem trochę stary i trochę chory, ale nie bardzo

"Proszę was, módlcie się, bo jestem trochę stary i trochę chory, ale nie bardzo" - napisał papież Franciszek w korespondencji do chorych księży z włoskiej Lombardii - donosi Vatican News. Papież napisał również, że przeżywana przez duchownych starość "nie jest chorobą, ale przywilejem". Przywilej ten ma upodabniać zdaniem papieża duchownych "do Jezusa, który cierpi, i niesienia krzyża tak jak on".

Zakończyła się pielgrzymka papieża Franciszka na Słowację

Podróż apostolska papieża Franciszka na Słowację zakończyła się w środę (15 września). W ostatnim dniu pielgrzymki, papież odprawił mszę świętą w narodowym sanktuarium maryjnym w Szasztinie, do którego przybyło ponad 50 tysięcy wiernych. Papież podczas nabożeństwa podkreślił, że nie można sprowadzać wiary do "cukru, który osładza życie".

- Stając przed Chrystusem nie możemy pozostać letnimi, być trochę tu, trochę tam. Przyjąć Go, oznacza zgodzić się na to, że On wydobędzie na światło dzienne moje sprzeczności, moje bożki i podszepty zła - powiedział papież. Po mszy udał się na bratysławskie lotnisko, skąd wyleciał do Rzymu.

W trakcie trwającej cztery dni 34. zagranicznej podróży apostolskiej, papież Franciszek odwiedził Bratysławę, Preszów, Koszyce i Szasztin. Spotkał się z duchowieństwem, wspólnotą żydowską i młodzieżą. Na Słowację papież przybył z Budapesztu, gdzie w niedzielę celebrował mszę świętą kończącą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.

