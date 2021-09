Niemcy. Elektryczna golarka wprowadziła chaos na kolei. 85-latek może słono zapłacić

Na Dworcu Głównym w Norymberdze pojawiło się 50 funkcjonariuszy - w tym siły specjalne do rozbrajania ładunków wybuchowych - poinformował niemiecki tygodnik "Spiegel". A wszystko to za sprawą brzęczącego plecaka, który mógł stanowić potencjalne zagrożenie na dworcu.

REKLAMA

Zobacz wideo Paliwa coraz droższe. Dlaczego Niemcy mają podobne ceny?

Dworzec Główny w Norymberdze. "Golarka terroru" zatrzymała ruch pociągów

We wtorek 14 września w godzinach południowych, pracownicy niemieckiej kolei Deutsche Bahn wezwali policję z powodu plecaka, który był ukryty za krzesłami, a z jego wnętrza dało się usłyszeć ciche brzęczenie. Na dworcu pojawiło się 50 funkcjonariuszy - w tym specjaliści od rozbrajania bomb. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zamknięto dworzec oraz wstrzymano ruch pociągów na kilku torach.

Duda nie spotkał się z Angelą Merkel. Kwaśniewski: Zrobił wielkie głupstwo

85-latek zostawił bagaż, który zatrzymał ruch na dworcu. Kto zapłaci za akcję funkcjonariuszy?

85-latek, który zostawił bagaż za krzesłami, wrócił dopiero po godzinie. Jak podaje "Spiegel", opisał funkcjonariuszom swój bagaż, co pozwoliło im zidentyfikować mężczyznę jako właściciela feralnego plecaka i odkryć, że tajemniczym przedmiotem jest elektryczna maszynka.

Jak poinformował rzecznik policji, nie wiadomo jeszcze, kto pokryje koszty operacji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy. Zwrócił jednak uwagę na to, że osoby, które przez swoją lekkomyślność doprowadzą do takich operacji, mogą odpowiadać przed sądem. Dodał również, że może dojść do roszczeń cywilnych ze strony osób poszkodowanych.

Drezno. 300 tys. gospodarstw domowych straciło prąd. Powodem balonik?

Nürnberg Hauptbahnhof to główna stacja kolejowa w Norymberdze. Każdego dnia na stacji zatrzymuje się około 250 pociągów i korzysta z niej około 130 tys. pasażerów.