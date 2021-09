USA. Straż graniczna uratowała dwoje małych dzieci porzuconych przy granicy z Meksykiem

"Funkcjonariusze amerykańskiego patrolu granicznego przydzieleni do południowej stacji Eagle Pass napotkali dwoje dzieci porzuconych przy rzece Rio Grande w pobliżu Eagle Pass" - podaje US Customs and Border Protection.

Dwoje dzieci porzuconych przy granicy z Meksykiem. Odnaleźli je funkcjonariusze amerykańskiego patrolu granicznego

Funkcjonariusze amerykańskiego patrolu granicznego, którzy we wtorek 14 września patrolowali na łodziach rzekę Rio Grande, tuż w okolicy miasta Eagle Pass w Teksasie, dostrzegli na brzegu coś dziwnego. Ich uwagę przykuły jaskrawe kolory, które nie występują naturalnie w takim środowisku.

Gdy zbliżyli się do tego miejsca, natychmiast zauważyli dwoje małych dzieci. Pod nosidełkiem, w którym siedział młodszy chłopiec, schowana była notatka, z której wynikało, że to rodzeństwo. Dwuletnia dziewczynka oraz trzymiesięczny chłopiec okazali się obywatelami Hondurasu.

Straż graniczna przeszukała teren. Nie odnaleziono więcej dzieci

Funkcjonariusze amerykańskiego patrolu granicznego uważnie przeszukali teren, ale nie znaleźli więcej osób. Dwoje dzieci, które zabrano na łódź, były zdrowe i nie wymagały specjalistycznej opieki medycznej. Obecnie rodzeństwo znajduje się na pobliskim posterunku granicznym, gdzie zostaną podjęte dalsze decyzje o ich losach.

