Zabójstwo prezydenta Haiti. Prokurator generalny chciał oskarżyć premiera, szybko stracił stanowisko

Haiti. W zeszły piątek Bed-Ford Claude, prokurator generalny stolicy państwa - Port-au-Prince, wystosował list do premiera Ariela Henry'ego, prosząc go o konsultację w tym tygodniu. Claude uważa, że ma dowody na to, iż Henry i Joseph Badio - jeden z podejrzanych o zabójstwo prezydenta Jovenela Moise'a - rozmawiali ze sobą dwa razy tuż po zamachu na głowę państwa. We wtorek 14 września prokurator Claude został odwołany ze stanowiska po tym, jak poprosił sędzię o oskarżenie Henry'ego o kontakt z podejrzanym.

