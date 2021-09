Papież Franciszek w Bratysławie: Należy upowszechnić praworządność

Papieska pielgrzymka na Słowację rozpoczęła się w niedzielę i potrwa do środy. Jest to jego 34. zagraniczna pielgrzymka. Do Bratysławy Franciszek przyleciał z Budapesztu, gdzie celebrował mszę świętą na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. W czasie lądowania samolotu z papieżem na pokładzie we wszystkich 2 627 kościołach katolickich na Słowacji zabrzmiały dzwony.

Papież potępił wszelkie formy przemocy i antysemityzmu

Czterodniowa wizyta papieża na Słowacji rozpoczęła się na bratysławskim lotnisku, gdzie papieża powitała prezydent Zuzana Czaputova. Następnie papież przejechał do nuncjatury apostolskiej, która w czasie wizyty na Słowacji będzie jego domem. Pierwszym punktem pielgrzymki było spotkanie z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą, po którym Franciszek wygłosił przemówienie dla słowackiej klasy politycznej. - Potrzebujemy braterstwa, aby promować integrację, która jest coraz bardziej niezbędna. Jest ona pilnie potrzebna teraz, w czasie, gdy po wielu trudnych miesiącach pandemii nadchodzi wytęsknione ożywienie gospodarcze, któremu sprzyjają plany odbudowy Unii Europejskiej - mówił.

Franciszek spotkał się też z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej, a wcześniej odwiedził bratysławskie Centrum Betlejem - ośrodek prowadzony przez siostry Misjonarki Miłości, które pomagają między innymi osobom bezdomnym i ciężko chorym. Następnie, przy pomniku ofiar Holokaustu w Bratysławie, papież spotkał się z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Powitał go przewodniczący Związku Wspólnot Żydowskich Richard Duda. - Dla społeczności żydowskiej na Słowacji to przełomowa, historyczna chwila, w której twoje kroki jako papieża prowadzą do miejsca pamięci o zmarnowanym życiu tysięcy członków naszej społeczności. Bardzo doceniamy ten gest - powiedział Richard Duda.

Papież potępił wszelkie formy przemocy i antysemityzmu. Wspomniał też ponad sto tysięcy słowackich Żydów zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej. - Tutaj, w obliczu historii narodu żydowskiego, przyznajemy ze wstydem, ileż to razy niewymawialne imię Najwyższego było używane do niewyobrażalnych, nieludzkich czynów - mówił Franciszek.

Mówił też, że "trzeba starać się budować przyszłość, w której prawa będą stosowane jednakowo wobec wszystkich, w oparciu o sprawiedliwość, która nigdy nie jest na sprzedaż" i dodał, że trzeba walczyć z korupcją oraz "promować i upowszechnić praworządność".

Papież Franciszek na Słowacji. Wtorkowy plan wizyty

O godzinie 9.00 we wtorek papież miał przybyć samolotem do Koszyc i udać się do położonego 35 kilometrów na północ Preszowa. Tam miał odprawić. liturgię w obrządku wschodnim. Jest to pierwsze publiczne wydarzenie z udziałem Franciszka od początku jego wizyty na Słowacji.

Po południu papież spotka się ze społecznością romską na koszyckim osiedlu Lunik IX. Osiedle to powstało w latach siedemdziesiątych jako próba integracji Romów ze Słowakami. Eksperyment zakończył się jednak niepowodzeniem i w kolejnych latach Lunik IX nabrał charakteru getta z problemami takimi jak bezrobocie, ubóstwo i analfabetyzm.

O 17.00 na stadionie w Koszycach odbędzie się spotkanie Franciszka z młodzieżą. Przewiduje się, że w dzisiejszych wydarzeniach z udziałem papieża weźmie udział łącznie 55 tysięcy osób. Wieczorem papież wróci do nuncjatury apostolskiej w Bratysławie.