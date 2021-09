Unia Europejska większa o 6 krajów? Angela Merkel mówi o "geostrategicznym interesie"

Angela Merkel już wkrótce pożegna się ze stanowiskiem kanclerz Niemiec i przejdzie na polityczną emeryturę. Na kilka tygodni przed wyborami w Niemczech (zostały one zaplanowane na 26 września) odwiedza kolejne europejskie kraje. Polityczka była m.in. w Polsce, gdzie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim - Andrzej Duda odmówił spotkania z Kanclerz Niemiec. W poniedziałek 13 września przebywała w Serbii. Podczas wspólnej konferencji z prezydentem tego kraju Aleksandarem Vucziciem powiedziała, że "w geostrategicznym interesie" Unii Europejskiej jest to, żeby kraje bałkańskie zostały przyjęte do wspólnoty.

- Wciąż daleka droga do tego, aby Serbia i cały region mogły w końcu stać się członkami Unii Europejskiej, co jest naszym wspólnym celem. [...] Mam nadzieję, że wkrótce odzyskamy nieco rozpędu w całym tym procesie - powiedziała Angela Merkel, której słowa cytuje portal Deutsche Welle.

Angela Merkel powitana przez premiera Mateusza Morawieckiego

Unia Europejska będzie większa? Serbia musi uznać niepodległość Kosowa

Kanclerz Niemiec już wcześniej wyrażała optymizm w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej sześciu państw Bałkanów Zachodnich - Albanii, Serbii, Kosowa, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej. W marcu 2021 roku Rada Europejska zgodziła się na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną, warunkowo otwarto także negocjacje z Albanią. W czerwcu władze Serbii i Kosowa wznowiły negocjacje, które mają doprowadzić do końca konfliktu między tymi państwami. Serbia nie uznaje dziś niepodległości Kosowa, a jest to wstępny warunek członkostwa w UE. Aby wejść do Unii Europejskiej, Serbia musi przeprowadzić także szereg reform związanych z praworządnością, walką z nepotyzmem i korupcją.

We wtorek Merkel uda się do Albanii, gdzie spotka się z m.in. z premierem Albanii Edim Ramą. Słowenia, sprawująca rotacyjną prezydencję w UE, przygotowuje na październik szczyt państw regionu, aby wznowić proces rozszerzenia wspólnoty europejskiej - podaje euractiv.com.

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw, w tym Chorwacja przyjęta w 2013 roku. 31 stycznia 2020 roku z Unią rozstała się Wielka Brytania.

