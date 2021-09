Wielka Brytania. Nie żyje matka Borisa Johnsonsa. Była dla niego "największym autorytetem"

Charlotte Johnson Wahl, matka premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, zmarła "nagle i spokojnie" w szpitalu St. Mary's w zachodnim Londynie - podała rodzina zmarłej w oświadczeniu przesłanym m.in. "Daily Telegraph". Miała 79 lat.

Charlotte Johnson Wahl nie żyje. Politycy składają kondolencje premierowi

Jak podają brytyjskie media, premier określił kiedyś swoją matkę jako "największy autorytet w rodzinie". Z kolei na swojej pierwszej konferencji Partii Konserwatywnej w 2019 roku mówił, że matka nauczyła go, iż każde ludzkie życie ma taką samą wartość.

Brytyjscy politycy, w tym przywódca Partii Pracy Sir Keir Starmer, przesłali Johnsonowi swoje kondolencje. Sir Kei Starmer napisał w poniedziałek wieczorem na Twitterze: "Bardzo mi przykro z powodu straty premiera. Moje kondolencje dla niego oraz rodziny".

Z kolei przewodnicząca Partii Konserwatywnej Amanda Milling mówiła w poniedziałek wieczorem, że myślami jest z Borisem Johnsonem i jego rodziną. "Nasze modlitwy są z wami" - dodała, cytowana przez BBC.

Charlotte Johnson Wahl. Kim była?

Charlotte Johnson Wahl urodziła się w 1942 roku. Była córką adwokata Sir Jamesa Fawcetta, który w latach 70. pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiej Komisji Praw Człowieka. W 1963 roku wyszła za Stanleya Johnsona, a następnie skończyła studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, stając się tym samym pierwszą zamężną kobietą na studiach licencjackich na tej uczelni.

Zasłynęła jako malarka. - Moja starsza siostra była strasznie mądra, podobnie jak mój młodszy brat. Rodzice nie wiedzieli, co ze mną zrobić, więc dali mi trochę farb i okazałam się w tym dobra. Kiedy zaczęłam, nie mogłam przestać - mówiła w 2015 roku podczas wywiadu udzielonego "The Telegraph".

Charlotte i Stanley mieli czwórkę dzieci: Borisa, córkę Rachel, która została dziennikarką, synów Jo, który zasiadał na różnych stanowiskach w rządzie, a także Leo, który został ekologiem. W 1979 roku para się rozwiodła. W 1988 roku Charlotte wyszła za mąż po raz drugi, za Nicholasa Wahla i przeprowadziła się do Nowego Jorku. Po śmierci męża w 1996 roku wróciła do Londynu.

Gdy Charlotte miała 40 lat, zdiagnozowano u niej chorobę Parkinsona. Mimo to kontynuowała swoją pasję, używając balkoniku, by się podeprzeć w czasie pracy. O swoim najstarszym synu Borisie mówiła, że ma "miękkie serce", a gdy w 2008 roku podejmował się coraz większych wyzwań zawodowych, była "pełna troski wobec niego" - pisał "The Guardian".