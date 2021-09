Zobacz wideo Potrącił kobietę na przejściu i uciekł. 61-latka trafiła do szpitala, a policja szuka świadków

Do zdarzenia doszło o godz. 18:15 czasu moskiewskiego. Według wstępnych danych, samolot L-410 lecący z Irkucka do Kazaczinskoje nagle lądował. Na pokładzie było 16 osób, w tym dwóch członków załogi. "Kiedy samolot podjął pierwszą próbę lądowania, coś poszło nie tak. Zaczął podchodzić do lądowania po raz drugi i wylądował awaryjnie" - informuje TASS. Początkowo agencja podała, że maszyna zapaliła się i spadła w tajgę.

Zginęły cztery osoby

W następnej depeszy TASS poinformował, że samolot znajduje się w wodzie.

Kilka osób zostało rannych. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. Zginęły cztery osoby: kobieta, dwóch mężczyzn i pilot.

