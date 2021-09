Nowy Jork. Weterani rozgoryczeni decyzjami Joe Bidena ws. Afganistanu. "Zostaliśmy zdradzeni"

Zobacz wideo Dziennikarze z Kabulu zatrzymani i pobici przez talibów. Relacjonowali protest w obronie praw kobiet

Sean Maroney to były dziennikarz, który pracował w Afganistanie w 2009 i 2010 roku. W rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia mówi, że Stany Zjednoczone zostawiły wielu Afgańczyków na pastwę talibów. Podkreśla też, że ostatnie wydarzenia w Afganistanie dotknęły go jako Amerykanina. - Poczułem wściekłość, gdy zobaczyłem talibów w amerykańskich mundurach, zabawiających się amerykańska bronią, podnieconych i świętujących. Jako Amerykanin nie mam słów, gdy widzę coś takiego po 20 latach od 11 września - dodaje były dziennikarz.

David Arnold, który jest weteranem 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej z Karoliny Północnej mówi, że administracja Joe Bidena popełniła ogromny błąd. - Jako weteran czuję się zdradzony przez naszych przywódców, także przez generałów. Jeśli plan wycofania się był dla nich problematyczny, powinni byli powiedzieć prezydentowi: "z całym szacunkiem, jeśli pan zaakceptuje ten plan, to składam rezygnację". Ale to się nie stało. Oni poszli za tym. A my zostaliśmy okłamani i zdradzeni. To jest bardzo kłopotliwe, że tak to łagodnie określę - dodaje.

USA wycofały swoich żołnierzy z Afganistanu

W ostatnich 20 latach w Afganistanie zginęło 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy i 47 tysięcy afgańskich cywilów.

20 lat temu w atakach na Nowy Jork i Waszyngton zginęło niemal trzy tysiące osób. Miesiąc później Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan, gdzie ukrywał się Osama bin Laden. Rządzący krajem talibowie zostali odsunięci od władzy, ale po wyjściu wojsk NATO z Afganistanu ponownie zdobyli władzę. Przejęli kontrolę nad Kabulem w połowie sierpnia. Od tamtej pory z kraju ewakuowano 124 tysiące obcokrajowców i współpracujących z nimi Afgańczyków.

