ONZ: Co najmniej cztery osoby zabite podczas pokojowych protestów w Afganistanie

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka poinformowało, że reakcje talibów na pokojowe manifestacje stają się coraz bardziej brutalne. Bojownicy używają wobec demonstrantów ostrej amunicji, pałek i batów. Doprowadziło to do śmierci co najmniej czterech osób.

