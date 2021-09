Prezydent Ukrainy przypomniał również, że 2014 rok był "takim krokiem naprzód w tej kwestii" ze strony Rosji - informuje agencja Interfax-Ukraina. Zełenski podkreślił, że krok ten został zatrzymany dzięki Ukraińcom.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wziął w piątek udział w konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej w Kijowie, podczas której ocenił, że możliwa jest pełnowymiarowa wojna z Rosją. "To najstraszniejsze, co może być. Ale niestety taka możliwość jest" - powiedział. "Rosja nie chce szybko rozwiązać sprawy - zakończyć wojny. To mój problem, jak zmusić ich do rozmowy o deokupacji naszych terytoriów" - przyznał. I dodał, że ma nadzieję na "przedmiotowe" spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem.

Premier Ukrainy powiedział, że jego kraj jest gotowy, by stać się częścią Inicjatywy Trójmorza. Na marginesie Forum Ekonomicznego w Karpaczu Denys Szmyhal rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef ukraińskiego rządu podkreślał konieczność rozwoju regionalnych form współpracy. - Zaproponowałem w najbliższym czasie spotkanie szefów rządów państw Trójkąta Lubelskiego, aby wyprowadzić polsko-litewsko-ukraińską współpracę na nowy poziom. Potwierdzam gotowość, aby Ukraina stała się częścią Inicjatywy Trójmorza, która łączy dziś tylko państwa Unii Europejskiej. Członkowie Inicjatywy wielokrotnie podkreślali perspektywę takiej współpracy - ocenił.

- Polska była, jest i pozostanie pewnym przyjacielem Ukrainy - mówił Denys Szmyhal. Dziękował za poparcie Warszawy dla integralności terytorialnej i suwerenności jego kraju. - Dzisiaj otrzymałem zapewnienia o gotowości Polski do zdecydowanego stanowiska w sprawie obrony zasad prawa międzynarodowego, potępienia agresji rosyjskiej i utrzymania sankcji europejskich wobec Rosji, a także wsparcia Ukrainy w udzieleniu jej perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej i NATO - relacjonował.