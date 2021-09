Obowiązkowe szczepienia dla pracowników w USA. Biden: Nasza cierpliwość się kończy

To było przełomowe przemówienie amerykańskiego prezydenta i zaostrzenie kursu walki z pandemią. - Byliśmy cierpliwi, ale nasza cierpliwość się kończy. Odmowa szczepienia kosztuje nas wszystkich - powiedział Joe Biden. Gospodarz Białego Domu pokreślił, że bez szczepienia jest niemal co czwarty mieszkaniec kraju, co nie pozwala Ameryce wygrać z pandemią i odciążyć przepełnionych szpitali.

Nowe przepisy amerykańskiej administracji

Prezydent ogłosił też wiele nowych przepisów dotyczących walki z pandemią. Wymuszą one na firmach zatrudniających powyżej 100 osób wprowadzenie obowiązku szczepienia lub cotygodniowych testów na COVID-19. Tym samym obowiązkiem objęto także pracowników medycznych. Według Białego Domu dotyczą ponad 100 mln Amerykanów.

Pracownicy i współpracownicy administracji federalnej natomiast nie będą mieli możliwości wyboru między szczepieniem a regularnym testowaniem. Biden podpisał rozporządzenie, które zobowiązuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz administracji federalnej, do zaszczepienia w ciągu 75 dni. Jeśli się nie podporządkują, mogą stracić pracę.

Duże przedsiębiorstwa będą miały ponadto obowiązek umożliwić pracownikom wzięcie płatnego urlopu na szczepienie. Prezydent rusza także na wojnę z gubernatorami stanów, którzy zanadto poluzowali antycovidowe przepisy. - Zaprzepaszczają efekty naszej walki z wirusem. Zamiast zachęcać ludzi do szczepień i noszenia masek, zamawiają mobilne kostnice dla tych, którzy umierają na COVID-19 - mówił.

Obowiązek szczepień dzieci w Los Angeles

Tymczasem rada ds. edukacji hrabstwa Los Angeles w USA jednogłośnie przegłosowała w czwartek obowiązek zaszczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich uczniów od 12. roku życia. Los Angeles to drugi co do wielkości okręg szkolny w Stanach Zjednoczonych. Podczas posiedzenia w tej sprawie sprzeciw wyraziło kilku rodziców, którzy oświadczyli, że nie są pewni bezpieczeństwa szczepionek i powinni mieć prawo do podjęcia takiej decyzji w imieniu swoich dzieci.

- Nie uważam tego za twój wybór ani mój wybór. To jest konieczność dla społeczności. Czasem ludzie muszą robić rzeczy, z którymi nie czują się komfortowo, których nie są pewni, co może nawet wiązać się z pewnym ryzykiem - odpowiedziała na te wątpliwości Jackie Goldberg, członkini zarządu rady.

Zjednoczony Okręg Szkolny w Los Angeles, w którym uczy się ponad 600 tys. uczniów, głównie pochodzenia latynoskiego, już wcześniej wprowadził obowiązek testowania co tydzień wszystkich uczniów i pracowników szkół. Wymagane tam także jest noszenie maseczek na zewnątrz budynków i wewnątrz nich oraz wentylacja pomieszczeń.