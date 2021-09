200 obcokrajowców odleciało z lotniska w Kabulu. Miał pomóc w tym specjalny przedstawiciel USA

Około dwustu obcokrajowców opuściło w czwartek Afganistan. Część z nich to obywatele Stanów Zjednoczonych. Samolot linii Qatar Airways odleciał z lotniska w Kabulu do stolicy Kataru - Dohy. To pierwsza ewakuacja od czasu opuszczenia stolicy Afganistanu przez amerykańskich żołnierzy i przejęcia tamtejszego lotniska przez talibów.

3 Fot. Wali Sabawoon / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl