Papież Franciszek przekazał więźniom 15 tys. lodów. Mają ochłodzić skazanych w czasie upałów

W Europie wysokie temperatury utrzymują się na południu Hiszpanii, we Włoszech i lokalnie na Bałkanach. Synoptycy wskazują, że w weekend upał jeszcze się nasili, a z nieba poleje się żar.

Papież Franciszek podarował lody więźniom. Mają im pomóc przetrwać upały.

Papież Franciszek zdecydował się na dość nietypowy rodzaj pomocy więźniom. Aby łatwiej im było przetrwać upały, wysłał do dwóch rzymskich zakładów karnych - Regina Coeli w centrum miasta i Rebibbia na przedmieściach - 15 tys. lodów!

Watykan wydał oświadczenie. Papieskie biuro charytatywne "nie pojechało na wakacje"

Podarunek do dwóch więzień dostarczył jałmużnik watykański, kardynał Konrad Krajewski. Watykan wystosował również specjalne oświadczenie, w którym stwierdza, że tego lata papieskie biuro charytatywne "nie pojechało na wakacje" - podaje "The Guardian". Wolontariusze watykańscy zamiast wypoczynku "nadal poświęcają się m.in. dwóm z siedmiu uczynków miłosierdzia: odwiedzaniu więźniów i pocieszaniu cierpiących". W oświadczeniu zwrócono również uwagę na nietypowy podarunek papieża Franciszka. Przekazanie lodów było jednym z "drobnych gestów ewangelicznych, aby pomóc i dać nadzieję tysiącom ludzi w więzieniach Rzymu" - wyjaśniono.

Watykańskie biuro charytatywne udzielało również pomocy w inny sposób. W czerwcu dla więźniów z Rebibbi zorganizowano wycieczkę do Muzeów Watykańskich, a bezdomnych zabrano nad morze i jezioro, zapewniając posiłek i pozwalając na odrobinę relaksu w innym otoczeniu. Jak podaje "The Guardian", bezdomnym i ubogim z Rzymu zapewniono również bezpłatne testy na COVID-19 oraz szczepionki.

W środę 11 sierpnia w rejonie miasta Syrakuzy na Sycylii odnotowano rekord temperatury - 48,8 stopnia Celsjusza. Jak twierdzą eksperci, to nowy europejski rekord wszech czasów. Poprzedni rekord należał do Aten, gdzie 10 lipca 1977 roku termometry pokazały 48 stopni.