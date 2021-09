"W Kościele zdarzały się przypadki biskupów, którzy zostawili kapłaństwo z powodu emocjonalnego związku z kobietą. Ale nie w podobnych okolicznościach, co teraz" - czytamy w hiszpańskim dzienniku "ABC". Dlaczego decyzja Xaviera Novella wzbudza tak silne kontrowersje wśród duchownych? Wybranką byłego biskupa jest bowiem Silvia Caballol - o 14 lat młodsza od niego pisarka powieści erotycznych o okultystycznym zabarwieniu, psycholożka i rozwiedziona matka dwójki dzieci. Para poznała się w trakcie studiów demonologicznych.

Spod pióra powieściopisarki wyszły m.in. książki "The Hell of Gabriel's Lust" (pol. "Piekło pożądania Gabriela") oraz trylogia "Amnesia". W notce wydawniczej do jednej z powieści Caballol można przeczytać, że zabierze ona czytelnika w świat "sadyzmu, szaleństwa i żądzy, a także walki między dobrem a złem, Bogiem i szatanem" zaś fabuła "ma wstrząsnąć wartościami i przekonaniami religijnymi".

Biskup wybrał miłość. Inni duchowni martwią się o jego stan psychiczny

Xavier Novell jako biskup słynął z bardzo konserwatywnych poglądów: był krytyczny wobec osób LGBT+, potępiał prawo do aborcji, dał się też poznać jako zwolennik niepodległości Katalonii. Od 2015 roku przeprowadzał egzorcyzmy i deklarował ich wysoką skuteczność. Katalońskie źródła kościelne podejrzewają, iż duchowy stan samego Novelli od pewnego czasu nie jest najlepszy i - jak twierdzą - znajduje się pod wpływem "diabła i jego złego działania" - czytamy w "ABC". Novellę do poddania się egzorcyzmom miał namawiać sam papież Franciszek, jednak biskup mu odmówił.

Lucía Caram, zakonnica mieszkająca w Manresie, pytana o odejście biskupa, oceniła w rozmowie z dziennikiem "The Irish Times", że Xavier Novell "nie ma zbyt dobrego zdrowia psychicznego ani równowagi emocjonalnej". Jako przykład przytoczyła sytuację, w której były biskup miał wyprosić z kościoła dziewczyny, które przyszły na mszę w zbyt krótkich sukienkach. "To zwariowane" - mówiła siostra. Podkreśliła też, że Novell popierał i prowadził tzw. terapie konwersyjne, mające rzekomo leczyć osoby LGBT z homoseksualności. Przypomnijmy, że praktyki te zostały oficjalnie potępione przez Watykan i są uznawane za pseudonaukowe. Co więcej, organizacja International Rehabilitation Council for Torture Victims uznała je za tortury.

Były biskup argumentuje swoją decyzję: Chcę postąpić słusznie

Jakie spojrzenie na całą sytuację ma sam zainteresowany? Były biskup podkreślił, że rezygnacja nastąpiła z "powodów ściśle osobistych". - Zakochałem się w kobiecie po raz pierwszy w życiu i chcę postąpić słusznie - powiedział Xavier Novell w rozmowie z Religión Digital, katolickim serwisem informacyjnym. Zgodnie z doniesieniami strony, para mieszka razem w Manresie, mieście oddalonym od Solsony o 50 km. Ponadto były biskup ma szukać teraz pracy w branży rolniczej. "The Irish Times" uzyskało informację, że Novell zrezygnował jedynie "z funkcji biskupa, a nie z Kościoła katolickiego w ogóle".

W dawnych wywiadach biskup Novell wyznawał, że zakochał się niegdyś w 18-letniej dziewczynie i chciał mieć z nią dzieci, jednak ostatecznie wybrał drogę kapłaństwa - donosi BBC.