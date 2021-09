Szwecja łagodzi obostrzenia. "Mamy najniższe liczby zgonów w Europie"

Chociaż w ostatnich tygodniach Szwedzi zaobserwowali wzrost liczby infekcji w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, liczba zgonów spowodowanych koronawirusem pozostała niska.

Szwecja i jej sposób na pandemię. Koniec z limitami osób i zaleceniem pracy zdalnej

Szwecja w walce z pandemią odstawała od wielu europejskich krajów swoim swobodnym podejściem do restrykcji i radzenia sobie z rozprzestrzeniającą się chorobą. Unikano twardych lockdownów i wprowadzano jedynie zalecenia dotyczące takich kwestii jak dystans społeczny i reżim sanitarny. Jednak mimo liberalnego podejścia do obostrzeń podczas zgromadzeń publicznych i w miejscach takich jak bary i restauracje obowiązywały limity osób. Te restrykcje mają zostać wycofane 29 września. Zalecenie dotyczące pracy z domu również zostanie cofnięte, ale Agencja Zdrowia Publicznego zaleciła pracodawcom wprowadzenie "stopniowego" powrotu do stacjonarnej pracy. - Podejmujemy dalsze kroki w celu powrotu do normalnej codzienności - powiedziała na konferencji prasowej cytowana przez agencję Reuters minister zdrowia i spraw społecznych Lena Hallengren.

Szwecja wraca do normalności. Duży odsetek zaszczepionych osób

Szwecja odnotowała wielokrotnie więcej zgonów na COVID-19 niż jej nordyccy sąsiedzi, którzy zdecydowali się na ściślejsze ograniczenia podczas pierwszych fal pandemii, ale mniej niż wiele większych krajów europejskich, które stosowały twarde lockdowny.

- Nasz pogląd był cały czas taki, że ograniczenia powinny zostać zniesione tak szybko, jak to tylko możliwe - mówiła minister zdrowia i spraw społecznych Lena Hallengren. Teraz jest na to szansa. - Program szczepień przynosi rezultaty. Mamy najniższe liczby zgonów w związku z COVID-19 w Europie - podkreślał dyrektor Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson cytowany przez portal thelocal.se. Około 70 proc. Szwedów w wieku 16 lat i starszych jest w pełni zaszczepionych, a w związku z tym Szwecja wraca do rzeczywistości, którą mieszkańcy znają sprzed pandemii.

