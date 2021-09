Przywódca Narodowego Frontu Oporu wzywa do powstania przeciw talibom. "Gdziekolwiek jesteście..."

Rządzący Afganistanem talibowie poinformowali w poniedziałek, o zdobyciu Doliny Pandższiru - ostatniego regionu kraju pozostającego poza ich kontrolą. Według afgańskich dziennikarzy, w nocy talibowie przypuścili szturm na Pandższer, a rejon ten był bombardowany przez śmigłowce i drony należące do Pakistanu. Pakistański wywiad wojskowy od lat wspierał talibów, a jego szef kilkadziesiąt godzin temu przyleciał do Kabulu. - Dzięki temu zwycięstwu nasz kraj jest całkowicie wyjęty z bagna wojny - powiedział cytowany przez BBC Zabihullah Mudżahid, rzecznik talibów.

Talibowie twierdzą, że zdobyli Pandższir. Jest wezwanie do powstania

Przedstawiciele opozycji twierdzą, że wciąż odpierają ataki talibów, choć przyznali, że w nocy toczyły się w Dolinie ciężkie walki. Lider Narodowego Frontu Oporu (NRF) Ahmad Masud w nagraniu przesłanym mediom wezwał do powstania przeciwko talibom. - Gdziekolwiek jesteście, w kraju czy poza nim, wzywam was do rozpoczęcia narodowego powstania na rzecz godności, wolności i rozwoju naszego kraju - powiedział. Masud przekonywał, że siły NRF są nadal w Pandższirze. Według niego przeciwnicy talibów są gotowi do walki. Wcześniej także rzecznik NRF przekonywał, że talibowie nie zdobyli prowincji.

Dolina Pandższiru to bastion prozachodniej opozycji, zarówno w ostatnich dniach, jak i 20 lat temu, gdy talibowie rządzili Afganistanem po raz pierwszy. Ze względu na topografię, jest to miejsce, którego nie udało się zdobyć żadnej poprzedniej władzy, włącznie z sowiecką armią okupującą Afganistan w latach 80.

