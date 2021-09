Czarnogóra. Intronizacja nowego hierarchy wywołała gwałtowne protesty. 50 osób jest rannych

W mieście Cetynia w Czarnogórze doszło do starć kilkuset demonstrantów z policją. Chcieli oni przerwać uroczystości wyboru nowego zwierzchnika Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Joannicjusza II. Rannych jest ok. 50 osób, a 14 zostało zatrzymanych. Premier Czarnogóry Zdravko Krivokapic stwierdził, że protesty to "akt terroru".

