BBC: Talibowie twierdzą, że przejęli kontrolę w Dolinie Pandższiru

- Dzięki temu zwycięstwu nasz kraj został całkowicie wyrwany z bagna wojny – powiedział rzecznik talibów. Bojownicy twierdzą, że kontrolują już cały kraj.

Jednak Narodowy Front Oporu nie potwierdza tych informacji.

- To nieprawda, talibowie ciągle nie zdobyli Doliny Pandższeru. Zaprzeczam tym doniesieniom – powiedział BBC rzecznik NRF Ali Maisam.

Trwają walki o Dolinę Pandższeru. Sprzeczne informacje

Wcześniej talibowie poinformowali, że kontrolują cztery z siedmiu okręgów prowincji i utorowali sobie drogę do jej stolicy - miasta Bazarak. Narodowy Front Oporu z kolei stwierdził, że częściowo odparł ofensywę, a na niektórych odcinkach talibowie wycofują się. W niedzielę talibowie informowali, że wkroczyli już do Bazaraku, a w walkach o stolicę zginęło wielu bojowników NRF-u. Inne doniesienia mówią, że walka o miasto i całą prowincję jeszcze się nie zakończyła. Agencja AFP relacjonuje, że weryfikowanie doniesień płynących z Doliny Pandższeru jest bardzo utrudnione.

Talibowie: Dzięki łasce Allaha wszechmogącego kontrolujemy cały Afganistan

"W niedzielę do prowincji ściągnięto ok. 10k talibów. Mówi się o atakach z helikopterów. W tym samym czasie w Kabulu przebywa szef ISI, pakistańskiego wywiadu, co do którego tajemnicą Poliszynela jest, że talibów wspiera" - [pisownia oryginalna - red.] napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Jagoda Grondecka, która do niedawna mieszkała w Afganistanie i relacjonowała wydarzenia z przejmowanego przez talibów Kabulu.

Afganistan. Ahmad Masud jest gotów do natychmiastowego zawieszenia broni w Dolinie Pandższiru

"NRF zgadza się rozwiązać obecny problem, zakończyć walkę i kontynuować negocjacje. By osiągnąć stabilny pokój, NRF jest gotów do natychmiastowego zawieszenia broni pod warunkiem, że talibowie zaprzestaną ataków na Pandższir i Andarab [część sąsiedniej prowincji Baghlan - red.]" - napisał w niedzielę na Facebooku Ahmad Masud, który obecnie dowodzi siłami stawiającymi opór talibom.

Afganistan. Walki o ostatnią prowincję, jest deklaracja negocjacji

W połowie sierpnia talibowie przejęli kontrolę nad niemal całym Afganistanem. Dolina Pandższiru jest ostatnią częścią kraju, której jak dotąd nie opanowali. Terenu tego nigdy też w pełni nie kontrolowali w czasie swoich rządów w latach dziewięćdziesiątych. Nie udało się to również wojskom radzieckim podczas interwencji ZSRR w Afganistanie.