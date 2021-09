Ukraina. Jadący z Polski autokar stanął w ogniu po zderzeniu z ciężarówką. 1 osoba nie żyje, 11 rannych

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach rannych w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy - poinformowała tamtejsza policja.

REKLAMA

Zobacz wideo Ełk. 39-latka nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Doszło do kolizji

Ukraina. Tragiczny wypadek autokaru jadącego z Polski

Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa, do wypadku doszło w obwodzie żytomierskim na trasie Kijów-Czop. Autokar jadący z Polski do Mariupola nad Morzem Azowskim zderzył się z ciężarówką i stanął w ogniu. Podróżowało nim 25 osób - wszyscy z nich to obywatele Ukrainy. W wyniku wypadku zginął jeden z kierowców autokaru. 11 osób wymagało pomocy lekarskiej. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.