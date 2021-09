NATO: Wzywamy Rosję i Białoruś do działania w sposób przewidywalny i przejrzysty

Zapad to rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe, które odbywają się co dwa lata w pobliżu granicy Polski z Białorusią. W tym roku odbędą od 10 do 16 września. Oficjalnie weźmie w nich udział tylko kilkanaście tysięcy żołnierzy, ale z informacji przekazanych przez przedstawicieli polskiego rządu wynika, że liczba ta będzie znacznie większa i może dochodzić nawet do 200 tys. osób.

NATO o manewrach przy polskiej granicy: Zachowujemy czujność

Rzeczniczka NATO Oana Lungescu przekazała w oświadczeniu dla RMF FM, że organizacja "bardzo uważnie monitoruje ćwiczenia Zapad-2021". "Wzywamy Rosję i Białoruś do działania w sposób przewidywalny i przejrzysty, zgodnie z ich zobowiązaniami międzynarodowymi" - czytamy w oświadczeniu.

Poinformowała, że Rosja nie zgodziła się na obecność obserwatorów NATO podczas ćwiczeń Zapad. Dodała, że stało się tak, pomimo że Dokument Wiedeński OBWE nakazuje obecność misji obserwacyjnych podczas ćwiczeń wojskowych, w których bierze udział ponad 13 000 żołnierzy.

Lungescu podkreśliła również, że NATO pozostaje czujne, zachowując "zrównoważoną i wyważoną postawę". "W przypadku wzmożonej aktywności wojskowej wzdłuż granic NATO szczególnie ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko i uniknąć wypadków lub incydentów" - zauważyła rzeczniczka.

Zapad-2021. Polska i Litwa obawia się prowokacji

Rosja skierowała już około 2,5 tys. żołnierzy na ćwiczenia wojskowe na Białoruś. Manewry Zapad-2021 będę się również odbywać na poligonach rosyjskich. W obu krajach w ćwiczeniach, które potrwają tydzień, ma uczestniczyć łącznie 200 tys. żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców, 15 okrętów, 290 czołgów i 240 dział. Rosyjskie źródła wojskowe informują, że w manewrach będzie również uczestniczyć około 2 tys. żołnierzy z państw należących do poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Szanghajskiej Organizacji Współpracy i z zaprzyjaźnionych krajów.



Eksperci i politycy z krajów NATO zwracają uwagę, że z każdą odsłoną rosyjsko-białoruskich manewrów wiąże się wojna propagandowa i próba straszenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie wykluczają, że podczas manewrów Zapad-2021 może dojść do prowokacji na granicach z Polską i Litwą.



Obawy o prowokację zwiększa kryzys imigracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki na granicy. W odpowiedzi na działania Mińska polskie władze postanowiły wprowadzić stan wyjątkowy w pasie przygranicznym na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego. O rosyjsko-białoruskich manewrach wojskowych mówił również podczas czwartkowej konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Musimy być przygotowani na każdy scenariusz rozwoju wydarzeń, na każdą prowokację graniczną - podkreślił Kamiński.

