Podejrzenia związane z abdykacją papieża pojawiły się po artykule "Szepty w Watykanie: Konklawe wisi w powietrzu" autorstwa Antonio Socciego, który otwarcie krytykuje papieża i twierdzi, że wybór Jorge Mario Bergoglio był nieważny. Jednak włoskie media dementowały doniesienia dziennikarza, które nie zgadzają się chociażby z kalendarzem, w którym zostały zaplanowane spotkania i wizyty papieża Franciszka.

REKLAMA

Zobacz wideo Papież Franciszek i całowanie pierścienia

Papież Franciszek: Zawsze, gdy papież jest chory, pojawia się wiatr albo huragan konklawe

We wtorek hiszpańska rozgłośnia radiowa - Radio COPE, nadała wywiad z papieżem Franciszkiem, podczas którego odniósł się on do plotek, zgodnie z którymi miałby abdykować ze stanowiska z powodu problemów zdrowotnych. - Jeszcze żyję - powiedział papież. I. dodał, że "zawsze, gdy papież jest chory, pojawia się wiatr albo huragan konklawe".

"Panie prezydencie, teraz ty uratuj mnie". Apel Afgańczyka do Bidena

Papież niedawno, bo 4 lipca, przeszedł operację jelita. Obecnie duchowny wrócił do zdrowia i kontynuuje swoją pracę - nie rezygnując z dotychczasowych obowiązków, a nawet dokładając kolejne spotkania. Już 12 września papież odwiedzi Budapeszt. Wizyta ta odbędzie się w ramach zakończenia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Następnie uda się z pielgrzymką na Słowację. Zwierzchnik Kościoła planuje także pielgrzymkę do Grecji, na Cypr i Maltę.

Papież Franciszek przestrzega przed fundamentalistycznym pojmowaniem wiary

Papież Franciszek spotkał się z wiernymi na poniedziałkowej audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI. Papież kontynuował serię katechez poświęconych listowi świętego Pawła do Galatów. Skupił się na fragmencie, w którym apostoł pisze, że religijność oparta wyłącznie na skrupulatnym przestrzeganiu reguł i rygorze, prowadzi do utraty prawdziwej wiary.

Franciszek podkreślił, że w centrum życia wiernego powinna być miłość Chrystusa i prawdziwe wartości, a nie religijny formalizm w imię spokoju sumienia czy powierzchowność. - Prośmy o rozeznanie, które pozwoli nam oddalić fundamentalistów zalecających życie w sztucznej ascezie. Potrzeba ascezy, ale rozsądnej - powiedział papież. Przestrzegł przed tymi, którzy domagają się surowej religijności i sztywnych reguł. Dodał, że za każdym żądaniem surowości kryje się zło.

Łukaszenka na zakupach u Putina. Rosja dostarczy Białorusi sprzęt