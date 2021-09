Łukaszenka na zakupach u Putina. Rosja dostarczy Białorusi m.in. broń przeciwlotniczą i śmigłowce

Alaksandr Łukaszenka przekazał dziennikarzom w środę, że podpisał już zamówienia, na podstawie których Rosja dostarczy w najbliższym czasie na Białoruś "dziesiątki samolotów i śmigłowców oraz broń przeciwlotniczą". Najprawdopodobniej dostarczone zostaną kompleksy rakietowe S-400.

Stwierdził, że "nie powie, w jakie dni" zostanie zrealizowana dostawa i o jaki sprzęt konkretnie chodzi.

- W skrócie, jest to najnowocześniejszy sprzęt - zaznaczył polityk. Dodał, że jeśli Białoruś podczas planowanych białorusko-rosyjskich manewrów Zapad-2021 dojdzie do wniosku, że potrzebne są kolejne zakupy, to także zostaną one dokonane w Rosji.

Białoruś kupi sprzęt wojskowy od Rosji

Wypowiedź Alaksandra Łukaszenki padła dwa dni po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i przed mającym się odbyć 9 września spotkaniem obu przywódców w Moskwie.

Wcześniej niezależni białoruscy komentatorzy zwracali uwagę, że Białorusi brakuje środków na kupno nowoczesnej broni. Rosja będzie więc musiała ją sprzedawać na kredyt, z dużym upustem, lub część po prostu podarować.

Eksperci zwracają też uwagę na fakt, że Łukaszenka wspomniał o nabyciu rosyjskiej broni 1 września, w kolejną rocznicę napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku i rozpoczęcia II wojny światowej.