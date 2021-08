Rząd zawnioskował do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na pasie o szerokości trzech kilometrów przy granicy z Białorusią. Dokument jeszcze we wtorek ma dotrzeć do prezydenta. Wcześniej podobne decyzje podjęła Litwa oraz Łotwa.

Fot. Grzegorz Dąbrowski / Agencja Gazeta / BIALYSTOK