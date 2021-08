W Afganistanie środków w szpitalach zostało na kilka dni. Polska Misja Medyczna zorganizowała aukcję

Polscy fotografowie przekazali zdjęcia na rzecz aukcji charytatywnej Polskiej Misji Medycznej. Sprzedaż zdjęć potrwa do 17 września, cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na zakup środków medycznych dla szpitali w Afganistanie.

Wśród wybranych zdjęć znalazły się kultowe obrazy uchwycone przez Krzysztofa Millera, które zdobiły niezliczone artykuły i książki o Afganistanie. W gronie artystów wspierających akcję znaleźli się również m.in. Maciej Moskwa ("Gazeta Wyborcza", "National Geographic Traveler"), Marcin Suder (Outriders), Wojciech Grzędziński (laureat World Press Photo 2011), Andrzej Meller ("National Geographic Polska") i inni. Łącznie 52 fotografie to przekrój zmian, jakie w ciągu ostatnich dekad zaszły w kraju, który nie schodzi z ust świata. Wielbiciele sztuki na aukcji znajdą również albumy "Nadal boję się krzyku" Witolda Krassowskiego, "Afganistan jest w nas" Maksymiliana Rigamonti i "Polski Afganistan" Marcina Ogdowskiego i Marcina Wójcika z autografem.

Fotografia przekazana na aukcję Polskiej Misji Medycznej Krzysztof Miller / Agencja Gazeta

"Dzięki wsparciu polskich fotografów możemy pomóc Afgańczykom"

Aukcję wspiera również Wydawnictwo Znak, przekazując 10 egzemplarzy "Modlitwy o deszcz" Wojciecha Jagielskiego z autografem autora. Reportaż jest zapisem z jedenastu podróży do Afganistanu i niezliczonych spotkań, jakie odbył z mieszkańcami kraju. Autor otwiera przed czytelnikiem złożony świat wojen, przewrotów politycznych i starć o władzę, ukazując jednocześnie dumę i siłę Afgańczyków.

- Dzięki wsparciu polskich fotografów i dziennikarzy możemy nie tylko pomóc dotkniętym tragedią Afgańczykom, ale także przybliżyć ten kraj polskim odbiorcom. Afganistan docierał do nas głównie przez środki masowego przekazu, ukazując go z perspektywy jego roli na arenie międzynarodowej. Fotografie przekazane przez reporterów to małe narracje, codzienne historie ludzi, które toczą się z dala od polityki, w cieniu dominujących nad krajobrazem łańcuchów górskich. Ale wśród wybranych zdjęć nie zabrakło też ujęć pokazujących naturalne piękno niekończących się pasm górskich - mówi Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej.

Fotografia przekazana na aukcję Polskiej Misji Medycznej Marcin Suder

Środków medycznych starczy tylko na kilka dni

W oblężonym Kabulu dostępnych środków medycznych wystarczy tylko na kilka dni, a kraj codziennie opuszczają kolejne międzynarodowe organizacje pomocy humanitarnej. Polska Misja Medyczna zdecydowała się powrócić z pomocą do kraju, który wspierała podczas wcześniejszych misji w latach 2001-2007, i zapewnić ciągłość funkcjonowania klinik poprzez dostarczenie leków, antybiotyków i środków opatrunkowych. Dzięki doświadczeniu lokalnych współpracowników, odpowiedzialnych za weryfikację sytuacji, polska organizacja dotrze do miejsc, w których niezbędna jest natychmiastowa pomoc.

