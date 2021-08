Huragan Ida uderzył w USA. Nowy Orlean bez prądu, pozrywane dachy. Nie żyje jedna osoba

Zobacz wideo Huragan Dorian. Naukowcy na pokładzie łowców huraganów wlecieli w oko żywiołu

Ida dotarła do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej jako huragan czwartej kategorii z wiatrem o prędkości ponad 240 kilometrów na godzinę. Centrum żywiołu przeszło pomiędzy stolicą Luizjany Baton Rouge a największym miastem tego stanu - Nowym Orleanem. Po przemieszczeniu się w głąb lądu towarzysząca Idzie prędkość wiatru spadła do 180 kilometrów na godzinę. Huragan jest jednak nadal bardzo groźny.

Władze Luizjany poinformowały, że ponad 800 tysięcy domów pozbawionych jest elektryczności. W niemal całym Nowym Orleanie nie ma w tej chwili prądu. Lokalne władze rekomendują schowanie się w domach osobom, które nie wyjechały z miasta.

W wielu miejscach woda wystąpiła z brzegów. Powalone drzewa i zerwane dachy domów blokują drogi. Lokalne media informują, że w wyniku powalenia drzewa w miejscowości Prairieville zginęła jedna osoba.

"Mamy na miejscu generatory, zmobilizowaliśmy ekipy energetyczne"

Joe Biden powiedział, że huragan będzie "zagrażał życiu" i przyniesie ogromne zniszczenia. Skutki żywiołu najbardziej odczują mieszkańcy Luizjany, Missisipi oraz Alabamy. Prezydent, który odwiedził Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego, zapewnił, że w koordynacji z władzami stanowymi i lokalnymi rząd rozlokował w regionie sprzęt i produkty, które będą konieczne po przejściu huraganu. - Obejmują one dwa i pół miliona posiłków i trzy miliony litrów wody. Mamy na miejscu generatory, zmobilizowaliśmy ekipy energetyczne, które zajmą się przywracaniem elektryczności - mówił.

Prezydent USA wezwał mieszkańców południowych stanów, by zachowali wszelkie środki ostrożności i stosowali się do zaleceń lokalnych władz. Oszacowanie skutków żywiołu jest na razie niemożliwe. Przed uderzeniem Idy prezydent Joe Biden ogłosił stan nadzwyczajny w Luizjanie, Missisipi i Alabamie. Umożliwi to szybkie udzielenie pomocy federalnej poszkodowanym.

W ostatnich godzinach Ida nieznacznie osłabła i obecnie jest huraganem drugiej kategorii.

