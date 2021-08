Groźny huragan Ida zbliża się do wybrzeża Luizjany. Dotarł już do Zatoki Meksykańskiej. Podczas wirtualnego briefingu z przedstawicielami Agencji Zarządzania Kryzysowego prezydent Joe Biden wezwał mieszkańców, by zastosowali się do nakazu ewakuacji.

4 Fot. Ramon Espinosa / AP Photo