Burmistrz Londynu: Władza centralna uwzięła się na Rafała Trzaskowskiego

W Olsztynie rozpoczął się pięciodniowy Campus Polska Przyszłości. W sobotę odbyła się debata pt. "Jak miasta radzą sobie z wyzwaniami przyszłości?". W dyskusji brali udział prezydenci Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz, mer Wilna Remigijus Šimašius, a zdalnie z Londynu burmistrz tego miasta Sadiq Khan.

Uczestnicy debaty podkreślali, jak ważną rolę w rozwoju miast odgrywają mieszkańcy, którzy angażują się w życie swoich społeczności. Burmistrz Londynu zaznaczał, że ważne jest zadbanie o wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem.

Rafał Trzaskowski, Donald Tusk - inauguracja Campusu Polska Przyszłości

Samorządowcy podkreślili, że dla podniesienia jakości życia w miastach ważne jest dbanie o środowisko naturalne, zapewnianie potrzeb młodych ludzi, a mieszkańcy nie powinni być tylko konsumentami, lecz także aktywnymi obywatelami.

Sadiq Khan zachęcał zgromadzonych Polaków, żeby brali aktywny udział w działalności publicznej tak, by w następnych wyborach wygrali "ci z lepszej strony mocy".

- Władza centralna teraz uwzięła się na Rafała Trzaskowskiego i Warszawę, ale następne będą wasze miasta. Zadbajcie o to, by wasi samorządowcy mieli więcej władzy - apelował.

Przygotowywany od miesięcy Campus to wielka impreza z pogranicza m.in. polityki, spraw społecznych, dyplomacji, ekologii i biznesu. Ma być kuźnią nowych pomysłów i idei, a także miejscem dyskusji przedstawicieli różnych branż, dziedzin i środowisk. Wydarzenie będzie trwać niemal tydzień - od 27 sierpnia do 2 września - na kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztyńskim Kortowie.