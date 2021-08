Pentagon poinformował, że siły zbrojne USA przeprowadziły powietrzną operację antyterrorystyczną, której celem był przedstawiciel odłamu Państwa Islamskiego pod nazwą ISIS-Chorasan. To właśnie ta organizacja wzięła odpowiedzialność za samobójczy zamach bombowy przy bramie lotniska w Kabulu. "Atak z bezzałogowego pojazdu powietrznego miał miejsce w afgańskiej prowincji Nangahar. Według wstępnych analiz osoba będąca celem ataku została zabita" - oświadczył rzecznik Centralnego Dowództwa kapitan Bill Urban, dodając, że nie ma informacji o ofiarach wśród cywilów. Nazwiska zabitego członka Państwa Islamskiego nie podano.

REKLAMA

Po czwartkowym ataku w Kabulu Joe Biden zapowiedział odwet na terrorystach. "Nie wybaczymy. Nie zapomnimy. Wytropimy Was i zapłacicie za to cenę" - mówił amerykański prezydent. Według Białego Domu Biden osobiście wydał rozkaz przeprowadzenia ataku odwetowego. Pentagon nie komentuje, czy będą kolejne.

Dla sprawców zamachu w Kabulu talibowie są zbyt miękcy

Zobacz wideo Ambasador Afganistanu dziękuje Polsce za pomoc przy ewakuacji

Nie żyje co najmniej 170 osób

Od momentu przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie to właśnie wokół lotniska w Kabulu jest najwięcej ludzi, którzy desperacko próbują się wydostać z kraju. Wiele państw, w tym Polska, prowadziło ewakuację swoich obywateli, a także miejscowych współpracujących z zachodnimi wojskami. W zamachu bombowym zginęło co najmniej 170 osób, a 200 jest rannych - takie informacje podaje afgańskie ministerstwo zdrowia. Szef dyplomacji Zjednoczonego Królestwa Dominic Raab przekazał w piątek, że w ataku życie straciły dwie osoby o brytyjskim obywatelstwie, a także dziecko kolejnego Brytyjczyka. Dwoje ludzi jest rannych. W eksplozji zginęło także 13 amerykańskich żołnierzy. To największa liczba amerykańskich ofiar w Afganistanie od dziesięciu lat i pierwsi zabici w tym kraju Amerykanie od początku kadencji prezydenta Joe Bidena. Zachodnie wywiady ostrzegają, że w rejonie lotniska możliwe są kolejne zamachy.

Korespondentka BBC w Kabulu Lyse Doucet informuje, powołując się na źródła, że wojska amerykańskie i brytyjskie kończą wykonywać swoje zadania na lotnisku i że "to kwestia godzin", kiedy talibowie przejmą tam pełną władzę.

Wzrosła liczba ofiar zamachu w Kabulu. Morawiecki o "tykającej bombie"