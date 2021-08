Abdykacja papieża Franciszka? Watykan rozważa wprowadzenie wieku emerytalnego dla papieży

W ostatnich dniach pojawiła się informacja pochodząca od włoskiego pisarza i dziennikarza Antoniego Socci o tym, że papież Franciszek rozważa abdykację. Taka decyzja nie musi być w przyszłości konieczna, o ile Stolica Apostolska zdecyduje się na wprowadzenie wieku emerytalnego dla papieży.

Papież Franciszek abdykuje? "Więcej niż prawdopodobne"

Plotki o abdykacji papieża Franciszka. "Zapewne będzie on pełnił swe obowiązki aż do śmierci"

Il Sismografo to portal prowadzony przez Luisa Badillę, który uważa, że w najbliższych tygodniach można spodziewać się nowej konstytucji apostolskiej. Z doniesień szefa portalu wynika, że papież Franciszek ureguluje sytuację prawną powstałą w sytuacji, gdy Ojciec Święty zrzeknie się dalszego sprawowania urzędu.

Luis Badilla twierdzi, że w kręgach papieskich teologów i prawników prowadzone są dyskusje na temat tego, czy pontyfikat papieży nie powinien być ograniczony wiekowo. Podobno w Stolicy Apostolskiej już są prowadzone rozmowy na temat tego, że od pewnego wieku papież powinien móc przejść na emeryturę. Mówi się o wieku 80-85 lat.

Zdaniem dziennikarza należy jednak wykluczyć to, że papież Franciszek będzie chciał zrzec się kontynuowania swojej posługi. "Wynika to z jego osobowości, i chociaż można oczekiwać pewnego ograniczenia działalności publicznej Franciszka, w tym podróży na inne kontynenty, to zapewne będzie on pełnił swe obowiązki aż do śmierci" - pisze na portalu Badilla.

Dziennikarz uważa, że pogłoski o rzekomej abdykacji papieża Franciszka związane są z tym, że w ostatnim czasie Ojciec Święty zredukował "swój sposób działania". Badilla dodaje, że najbliższe wizyty nie będą miały tak "bogatego programu", ponieważ papież niedawno przeszedł wyczerpującą operację. Badilla twierdzi też, że papież zrezygnuje na dobre z długich podróży międzykontynentalnych.

Abdykacja papieża - informację tę podał zagorzały krytyk Franciszka

Temat abdykacji papieża Franciszka pojawił się po artykule "Szepty w Watykanie: Konklawe wisi w powietrzu", którego autorem jest Antonio Socci - zagorzały krytyk papieża, który twierdził nawet, że wybór Jorge Mario Bergoglio był nieważny.

Jak dodają włoskie media, doniesienia publicysty nie znajdują potwierdzenia w kalendarzu papieskich wizyt i spotkań. Papież, który 17 grudnia skończy 85 lat, wznowił po operacji prywatne audiencje i potwierdził spotkania zagraniczne. Pierwsza z nich to wizyta w Budapeszcie, która odbędzie się w dniach od 12 do 15 września w ramach zakończenia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Kolejny wrześniowy wyjazd papież odbędzie na Słowację. Papież nie dość, że nie zmienił swojego grafiku po operacji, to na dodatek dodaje do niego kolejne wizyty i spotkania.

