Zobacz wideo Ambasador Afganistanu dziękuje Polsce za pomoc przy ewakuacji

Amerykańska telewizja informacyjna CBS News dotarła do świadka ataku terrorystycznego na lotnisku w Kabulu. Mężczyzna próbował dostać się na lot ewakuacyjny, jednak po tym, jak powiedziano mu, że musi poczekać godzinę, wrócił do swojej ciężarówki zaparkowanej w pobliżu lotniska. Wtedy nastąpił wybuch w pobliżu jednego z głównych wejść, Abbey Gate. Niedługo później, około 300 metrów dalej, doszło do drugiej detonacji.

REKLAMA

Afgańczyk: Gdy zgasną światła, talibowie pokażą prawdziwą twarz [WYWIAD]

Świadek zamachu w Kabulu: Było wielu rannych. Dziewczynka zmarła na moich rękach

Za eksplozję przy Abbey Gate odpowiada zamachowiec-samobójca. Informator CBS powiedział, że po wybuchu było wielu rannych. Wśród leżących na ziemi ludzi mężczyzna zauważył ranną dziewczynkę. Postanowił zabrać ją do szpitala. Niestety dziecko zmarło na jego rękach. - Próbowałem. Zrobiłem co w mojej mocy, aby jej pomóc - powiedział.

Mężczyzna przyznał także, że w swoim życiu doświadczył wielu eksplozji, jednak ta na lotnisku była szczególnie okrutna. - Wszystko, co teraz się dzieje, jest bolesne. Cały ten kraj się rozpada - powiedział.

Brytyjczycy zgubili dokumenty z danymi afgańskich współpracowników

Afganistan. Seria wybuchów w pobliżu lotniska w Kabulu. Bilans ofiar rośnie

Jak pisaliśmy, w czwartek wieczorem w pobliżu lotniska w Kabulu doszło do co najmniej dwóch eksplozji - lokalne media informują bowiem także o trzeciej eksplozji, która jednak nie została oficjalnie potwierdzona. Całkowita liczba ofiar nie jest na razie znana. CNN podaje, że na chwilę obecną mówi się o ponad 90 zabitych i ponad 150 rannych, jednak statystyki te, przekazane przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego Afganistanu, mają dotyczyć wyłącznie Afgańczyków. Szef Centralnego Dowództwa USA podał natomiast, że wśród ofiar było 13 amerykańskich żołnierzy, a 18 zostało rannych.

Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Generał piechoty morskiej Kenneth F. McKenzie Jr. z Centralnego Dowództwa USA przekazał, że proces ewakuacji ludzi do Stanów Zjednoczonych i państw ościennych zostanie przyspieszony. USA spodziewa się, że Państwo Islamskie będzie próbowało przeprowadzić kolejne ataki.