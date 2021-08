Afganistan. Brytyjczycy zostawili w ambasadzie dokumenty z danymi współpracowników. Ci są już bezpieczni

Zobacz wideo Przedstawiciel RPO: Każda z osób w Usnarzu wniosła o ochronę międzynarodową. Powinny zostać wpuszczone

W chaosie ewakuacji z Kabulu Brytyjczycy pozostawili w swojej ambasadzie dokumenty z danymi swoich afgańskich współpracowników - podaje "The Guardian".

Media informowały, że dokumenty z informacjami na temat współpracowników Wielkiej Brytanii dosłownie leżały rozrzucone na podłodze. Resort spraw zagranicznych wszczął w tej sprawie postępowanie.

Dane dotyczyły trzech pracowników - obywateli Afganistanu oraz ich rodzin i zostały znalezione przez patrol talibów w tym tygodniu. Brytyjskim służbom udało się do czwartku odnaleźć i ewakuować te trzy rodziny. Są już bezpieczne. Nie jest znany los dwóch osób, które ubiegały się o pracę w ambasadzie.

Z kolei Politico informowało, że Amerykanie mieli przekazywać talibom listy osób, których przepuszczenia przez punkty kontrolne chcieli - amerykańskich obywateli i afgańskich współpracowników. Władze USA są w kontakcie z talibami w sprawie zabezpieczania okolic lotniska w Kabulu. Prezydent Joe Biden powiedział na konferencji prasowej, że on nie wie o konkretnym przypadku przekazania talibom listy nazwisk, ale stwierdził, że nie można wykluczyć takich sytuacji. Dodał, że mogło wyglądać to np. w taki sposób, że gdy w drodze na lotnisko był autobus z osobami do ewakuowania, talibom przekazano, że ten autobus z takimi osobami mają przepuścić.

Afganistan pod władzą talibów. Tysiące ewakuowanych

Brytyjskie władze tłumaczyły, że w czasie ewakuacji czyniono wszelkie wysiłki w celu zniszczenia dokumentów w ambasadzie, ale sytuacja była chaotyczna.

Wielka Brytania ewakuowała 11 tysięcy 474 osoby z Afganistanu - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Tamtejsze władze zapewniają, że proces ewakuacji będzie trwał tak długo, jak pozwoli na to sytuacja w Afganistanie i że nie ustalono ostatecznej daty jego zakończenia.

Wśród osób dotychczas ewakuowanych są m.in. pracownicy ambasady, obywatele brytyjscy, osoby kwalifikujące się do wyjazdu w ramach programu polityki relokacji i pomocy oraz pewna liczba obywateli z krajów partnerskich. Ewakuacja krajów NATO ma zakończyć się do 31 sierpnia. Wtedy też zagraniczni żołnierze mieliby opuścić Afganistan. Amerykańscy dyplomaci sugerują, że jest niewielka szansa, iż talibowie zmienią zdanie i zgodzą się, by po 1 września nadal prowadzić ewakuację pozostałych Amerykanów i niewielką część Afgańczyków. Do tej pory wszystkie kraje NATO ewakuowały z Afganistanu ponad 82 tysiące osób. Część z nich to Afgańczycy, którzy przez ostatnie lata współpracowali z zagranicznymi wojskami lub organizacjami.