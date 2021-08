Aleksandr Łukaszenka może wypuścić więzionych Polaków. Ale stawia warunki

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", reżim Aleksandra Łukaszenki po raz kolejny złożył Polakom propozycję. Będą mogli opuścić więzienie, jeżeli przyznają się do winy i napiszą list do prezydenta z prośbą o ułaskawienie.

"Rzeczpospolita" ustaliła, że Juryj Waskrasienski został upoważniony przez Łukaszenkę do sporządzenia listy osób, które "zasługują na uwolnienie". Jak przekazał Waskrasienski, odpowiednie pismo napisało do przywódcy kraju około 100 z ponad 600 więźniów politycznych i że już we wrześniu zaczną oni wracać do domów.

Przebywający w więzieniu Polacy za pierwszym razem zignorowali propozycję. – Andżelika Borys i Andrzej Poczobut są jedynymi uwięzionymi osobami, do których kilka dni temu zwróciliśmy się w tej sprawie po raz drugi. Wystąpiliśmy też z prośbą o ułaskawienie ich do prezydenta Łukaszenki - mówi gazecie Juryj Waskrasienski.

Napisanie pisma w ich przypadku oznaczałoby przyznanie się do całkiem sfabrykowanych zarzutów, a także uznanie Łukaszenki za legalnego prezydenta Białorusi.

Waskrasienski podkreśla, że innej drogi ku wolności nie ma, a upór Polaków do niczego nie doprowadzi.

Andżelika Borys od pięciu miesięcy jest w areszcie. Jej stan zdrowia się pogorszył

Minęło pięć miesięcy od zatrzymania przez białoruskie władze Andżeliki Borys i działacza ZPB Andrzeja Poczobuta. Prezeska Związku Polaków na Białorusi jest przetrzymywana w wieloosobowej celi aresztu w Żodzinie.

Dyrektorka telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy poinformowała, że stan zdrowia Andżeliki Borys uległ pogorszeniu. Doszło do zaostrzenia niepokojących objawów związanych z wcześniej leczoną chorobą. Ma także poważne problemy z zębami.

"Według moich informacji, w związku z tym co opisałam Andżelika ostatecznie zgodziła się na wyjazd do Polski, jednak białoruskie władze wstrzymały go starając się w ten sposób szantażować Andrzeja Poczobuta" - napisała Romaszewska-Gruzy.

Jan Roman, dziennikarz z Grodna współpracujący z TVP Polonia powiedział Polskiemu Radiu, że z aresztu w Żodzinie, gdzie przebywają Andżelika Borys i Andrzej Poczobut, docierają bardzo skromne informacje o ich zdrowiu. - Przede wszystkim jest to związane z tym, że adwokaci nie mają prawa przekazywać zbyt wielu informacji. Mediom w ogóle nic nie mówią - powiedział Jan Roman.

Andżelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi postawiono zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Grozi za to kara do 12 lat więzienia.