Zobacz wideo Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

W czwartek (26 sierpnia) siedmiu funkcjonariuszy policji Kapitolu pozwało byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W pozwie zawarto stwierdzenie, że spiskował on z ekstremistycznymi grupami - pisze CNN Politics.

REKLAMA

Funkcjonariusze policji Kapitolu pozywają Trumpa. To już drugi raz

6 stycznia 2021 roku grupa zwolenników ustępującego z urzędu Trumpa wdarła się do Kapitolu. Miał to być protest przeciwko wynikom wyborów prezydenckich, które biznesmen wielokrotnie podważał. W wyniku tych wydarzeń zginęło pięć osób, w tym jeden policjant, a ponad 140 funkcjonariuszy zostało rannych. Siedmiu policjantów Kapitolu pozwało Donalda Trumpa, a także jego wieloletniego doradcę Rogera Stone'a oraz członków ekstremistycznych grup. Pozew złożono w sądzie okręgowym dla Dystryktu Kolumbii. Serwis Politico podkreśla, że to drugi pozew funkcjonariuszy policji Kapitolu przeciwko byłemu prezydentowi. Pierwszy został złożony przez dwóch oficerów, którzy oskarżają Trumpa o podżeganie do zamieszek. Kolejne pozwy zostały złożone także przez członków Kongresu.

Trump naciskał na Departament Sprawiedliwości, aby podważyć wybory w 2020 r.

Policjanci Kapitolu pozywają Trumpa. " Ryzykowali życiem w obronie praw każdego obywatela"

Jak pisze CNN, policjanci, którzy brali udział w zamieszkach na Kapitolu, przyznali, że nadal borykają się z psychiczną i fizyczną traumą po ataku. Oficer Jason DeRoche, weteran marynarki wojennej i policji Kapitolu podkreślił, że pozew nie został złożony w celu uzyskania ugody finansowej, lecz by wyjaśnić, co zaszło 6 stycznia i upewnić się, że podobna historia się nie powtórzy - pisze "USA Today".

"Z powodu bezprawnych działań Pozwanych, Powodowie byli brutalnie atakowani, opluwani, spryskiwani gazem łzawiącym i pieprzowym, poddawani rasistowskim oszczerstwom i epitetom, obawiali się o swoje życie" - możemy przeczytać w liczącym 71-stron pozwie. Pozew zarzuca także oskarżonym "podżeganie do przemocy wobec członków Kongresu i funkcjonariuszy organów ścigania, których zadaniem była ich ochrona". Adwokaci Trumpa i Stone'a oraz kilku innych oskarżonych odmówili komentarza lub nie udało się z nimi skontaktować.

Donald Trump: Wygraliśmy dwa razy, może będzie trzeci

- Oficerowie ci ryzykowali życiem i zostali brutalnie zaatakowani w obronie prawa każdego obywatela do wybranego przez siebie rządu - powiedział starszy doradca Komitetu Prawników ds. Praw Obywatelskich Edward Caspar. - Gdyby zachowali się inaczej, gdyby nie mieli odwagi wstać, nie wiem, czy żylibyśmy dzisiaj w demokracji - podkreślił.