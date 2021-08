W czwartek na tzw. "zielonej liście" znalazły się: Azory (archipelag dziewięciu wysp wulkanicznych należących do Portugalii), Kanada, Dania, Finlandia, Liechtenstein, Litwa i Szwajcaria. Turyści z tych krajów nie będą musieli przechodzić kwarantanny po przyjeździe do Wielkiej Brytanii od 30 sierpnia

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Polacy nie chcą się szczepić na COVID?

Polska nadal na "żółtej liście"

Na "żółtej liście" nadal widnieje Polska. Oznacza to, że Polacy podróżujący do Wielkiej Brytanii muszą odbyć 10-dniową kwarantannę, a także wykonać test przed wylotem oraz po wylądowaniu. Kwarantanny nie muszą przechodzić osoby w pełni zaszczepione, jednak mimo przyjęcia preparatu muszą wykonać testy. Dodatkowo zarówno osoby zaszczepione, jak i te, które nie przyjęły preparatu, mogą skrócić swoją kwarantannę, wykonując ósmego dnia kwarantanny trzeci test.

Zamachy w Kabulu. Rośnie liczba ofiar. Biden: "Wytropimy was i zapłacicie za to"

Na "czerwonej liście" m.in. Tajlandia i Czarnogóra

Na "czerwonej liście" znajdują się obecnie m.in. Tajlandia, Kuba, Egipt, Brazylia, Kolumbia czy Czarnogóra. Osoby podróżujące z tych krajów odwiedzające Wielką Brytanię mają obowiązek wykonania testów na obecność koronawirusa oraz przejścia kwarantanny, co dotyczy również osób w pełni zaszczepionych. Co więcej, podróżni sami będą musieli zapłacić za 11-dniowy pobyt w hotelu na kwarantannie, który wyniesie co najmniej 2285 funtów (ok. 12 tys. zł).

Andrzej Duda potępił zamachy na lotnisku w Kabulu. "Akt tchórzostwa"

Od poniedziałku na "zielonej liście" znajdą się łącznie 43 państwa, z kolei na "czerwonej" 62. Pozostałe zostały umieszczone na "żółtej liście". Jak donosi "The Guardian", sekretarz ds. transportu, Jim McMahon, przyznał, że chociaż wszyscy chcieli ponownie otworzyć międzynarodowe podróże, to "każde rozluźnienie ograniczeń niesie ze sobą ryzyko, szczególnie w przypadku wariantów, które mogą podważyć postęp, jaki osiągnięto dzięki szczepionkom".