Zamachy w Kabulu. Rośnie liczba ofiar. Biden: "Wytropimy was i zapłacicie za to"

Do przeprowadzenia zamachu przyznał się odłam tak zwanego Państwa Islamskiego. Do ataku doszło w miejscach, w których tysiące Afgańczyków czekały, aby móc wejść na lotnisko i ewakuować się z kraju. Zamachowcy zdetonowali ładunki wybuchowe w dwóch miejscach - przy jednym z wejść do portu lotniczego i w pobliżu hotelu, gdzie przyjmowano wnioski o ewakuację.

REKLAMA

Zobacz wideo Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

Talibowie, którzy w połowie sierpnia przejęli kontrolę nad Kabulem twierdzą, że to obecność amerykańskich wojsk doprowadziła do zamachu. "Gdy tylko obce wojska wyjadą, nie będzie już takich sytuacji" - powiedział Abdul Kahar Balkhi.

Anonimowy dyplomata NATO z kolei stwierdził, że talibowie powinni przeprowadzić śledztwo w sprawie działalności odłamu tak zwanego Państwa Islamskiego w Kabulu. W ostatnich tygodniach uwolnili bowiem z więzień wiele osób. Ponoszą więc odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kraju.

Biden: "Zapłacicie za to cenę"

Amerykański prezydent Joe Biden zapowiedział odwet na organizatorach zamachów bombowych w Kabulu, w których zginęło co najmniej 13 amerykańskich. Biden poinformował też o kontynuowaniu ewakuacji z Afganistanu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podtrzymał zasadność decyzji o wycofaniu wojsk z Afganistanu i podkreślił, że od początku wiadomo było, że misja ewakuacji będzie niebezpieczna. Joe Biden przekazał kondolencje rodzinom ofiar ataków i zwrócił się bezpośrednio do ich organizatorów. "Nie wybaczymy, nie zapomnimy, wytropimy was i zapłacicie za to cenę" - oświadczył i obiecał kontynuowanie operacji wycofywania z Afganistanu obywateli USA i afgańskich cywilów.

"Nie damy się powstrzymać terrorystom. Nie dopuścimy do wstrzymania naszej misji, będziemy kontynuować ewakuację" - mówił Biden.

Prezydent USA poinformował, że polecił dowódcom przygotowanie planów operacyjnych uderzenia w terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego, którego odłam zwany ISIS-K przeprowadził zamachy samobójcze w Kabulu.