Lokalna filia tzw. Państwa Islamskiego przyznała się do zamachów. Dla ISIS-K talibowie są zbyt liberalni

O tym, że to ISIS zorganizowała zamachy poinformowała sprzymierzona z fanatykami agencja informacyjna Amak. Wieczorem miejscowego czasu zamachowiec samobójca zdetonował ładunek w rejonie jednej z bram lotniska. Koczowało tam 10 tysięcy Afgańczyków, którzy usiłują dostać się do środka, by wylecieć z kraju. Druga bomba wybuchła przy pobliskim hotelu Baron, gdzie zachodni dyplomaci wydawali Afgańczykom wizy. Był to najbardziej krwawy zamach w Afganistanie od wielu miesięcy. Zabici amerykańscy żołnierze są pierwszymi, którzy zginęli w Afganistanie za czasów prezydentury Joe Bidena.

Wśród kilkudziesięciu zabitych są afgańskie dzieci oraz 12 amerykańskich żołnierzy. Mimo zamachu trwająca na lotnisku ewakuacja Afgańczyków nie została przerwana. Według informacji Białego Domu, do tej pory z Afganistanu wywieziono 101 tysięcy osób, zarówno obywateli jak i dyplomatów krajów NATO i współpracujących z nimi w ostatnich latach Afgańczyków.

Wieczorem w rejonie lotniska w Kabulu słychać było kolejne eksplozje. Rzecznik talibów twierdzi, że były to tak zwane kontrolowane wybuchy i że w ten sposób Amerykanie niszczyli sprzęt, którego nie będą w stanie zabrać ze sobą, gdy zakończy się ewakuacja.

Czym jest ISIS-K, odpowiedzialne za zamach w Kabulu?

ISIS-K powstała w Afganistanie w 2015 roku na fali działalności tak zwanego Państwa Islamskiego w Syrii i w Iraku. Grupa jest stosunkowo nieliczna, ale jest uznawana za najbardziej brutalną organizację terrorystyczną w Afganistanie.

W skład organizacji wchodzą dżihadyści afgańscy i pakistańscy, zwłaszcza ci, którzy opuścili Taliban, bo uważali, że nie jest wystarczająco radykalny. ISIS-K jest oskarżane m.in. o ataki na szkoły dla dziewcząt, szpitale i oddziały położnicze, gdzie strzelali do kobiet w ciąży i pielęgniarek.

Filia ISIS do swojej nazwy dodaje literę K, która oznacza prowincję Chorasan (ang. Khorasan). Prowincja ta znajduje się w Iranie, jednak historycznie region zajmował znacznie większe terytorium na wschodzie i północnym wschodzie Imperium Perskiego, które dziś leżą m.in. na terenie Afganistanu. Obecnie bazą ISIS-K jest prowincja Nangarhar, blisko szlaku przerzutowego narkotyków i ludzi

Związki z talibami i zasadnicza różnica

BBC wyjaśnia, że ISIS-K jest pośrednio związane z talibami. Łączącym je ogniwem jest siatka Hakkaniego. Dżalaluddin Hakkani, w latach 80. walczący przeciwko Związkowi Radzieckiemu, na początku XXI wieku walczył z siłami NATO i rządu afgańskiego, a od 2004 roku był dowódcą popierającej talibów bojówki. Jego brat, Chalil Hakkani jest obecnie odpowiedzialny za zabezpieczenie Kabulu.

Wiele ataków w ostatnich latach było przeprowadzanych przez współpracujących ze sobą talibów, sieć Hakkaniego i inne pomniejsze grupy terrorystów. Między grupami istnieje jednak zasadnicza różnica. ISIS-K oskarża Taliban, że porzucił dżihad i walkę na rzecz negocjacji w "eleganckich hoteli" w Dosze, stolicy Kataru, gdzie talibowie urządzili swoją siedzibę.

Eksperci są zdania, że bojownicy tzw. państwa islamskiego są obecnie poważnym zagrożeniem dla talibskich władz Afganistanu