Zabihullah Mujahid, rzecznik talibów, udzielił wywiadu dla "The New York Times", w którym omówił, w jaki sposób islamska grupa zamierza rządzić krajem. Zapowiedział między innymi, że muzyka będzie zakazana. - Wszyscy jesteśmy zdruzgotani. Moje dzieci miały wielkie marzenia, by być na największej scenie świata - mówił w rozmowie z Associated Press założył szkoły muzycznej w Kabulu.

