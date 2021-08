Jak podaje CNN, media społecznościowe huczą od informacji, że talibowie mają swoje jednostki specjalne. W Afganistanie ma już działać grupa Badri 313, która została zaprezentowana na stronach powiązanych z talibami. "Elitarny oddział" został opisany w lokalnych mediach jako "odpowiednik struktur specjalnych w armii Stanów Zjednoczonych".

Afganistan. Talibowie mają jednostkę specjalną? W internecie pojawiły się zdjęcia Badri 313

Grupa Badri 313 przedstawiana jest w mediach społecznościowych związanych z talibami jako jednostka z doskonale wyszkolonymi żołnierzami i wyposażona w najlepszy sprzęt, co kontrastuje z dotychczasowym, stereotypowym obrazem talibskiego bojownika (ubranego w salwar kamiz, turban i z AK-47 na ramieniu).

CNN zaznacza, że nie wiadomo, skąd jednostka komandosów pozyskała sprzęt, przedstawiony przez talibów na zdjęciach i nagraniach, ale "wszystko wskazuje na to, że używają uzbrojenia wojskowego USA i sił afgańskich". Na zdjęciach pojawiła się nawet broń boczna czy gogle noktowizyjne - według AFP jest to sprzęt wyprodukowany przez Stany Zjednoczone.

Żołnierze z tej grupy mają już patrolować ulice Kabulu oraz "zapewniać bezpieczeństwo" w okolicach lotniska w Kabulu w Afganistanie. W materiałach propagandowych, które pojawiły się w mediach społecznościowych, talibowie zdecydowali się zamieścić nawet parodię słynnego zdjęcia amerykańskich żołnierzy, którzy wbijają flagę na szczycie Suribachi podczas bitwy o Iwo Jimę z 1945 roku. W wersji talibów, żołnierze jednostki unoszą czarno-białą flagę.

Na zdjęciach talibowie z Badri 313 ze sprzętem wyprodukowanym w USA

Jak dodaje "India Today", poza skradzionym sprzętem, talibowie mają mieć także 22 lekkie samoloty szturmowe EMB-314 Super Tucano (wyposażone w systemy bombardowania GBU-58 Paveway II) oraz samoloty wywiadowcze. Zaprezentowany w materiałach sprzęt jest według ekspertów sygnałem do świata, że talibowie są teraz lepiej przygotowani do ewentualnej wojny, a nawet mają środki na przeprowadzanie własnych nalotów. - Ale afgańscy talibowie poszli o krok dalej. Odebrali broń Amerykanom i armii afgańskiej - mówi na nagraniu jeden z talibów. Eksperci "India Today" zauważają, że talibowie są lepiej niż w przeszłości przygotowani do objęcia władzy - mają sprzęt, korzystają z mediów społecznościowych i mają przygotowaną strategię medialną.

Jak podaje AFP, jednostka Badri 313 otrzymała nazwę na cześć bitwy pod Badrem, która została opisana w Koranie. Według zapisów, około 1400 lat temu Mahomet pokonał wroga, posiadając zaledwie 313 bojowników. Jednostka ma być ściśle powiązana z partyzancką grupą Haqqani, która walczyła z siłami NATO i Islamską Republiką Afganistanu (sami Haqqani nazywali siebie "Armią Badri" i podkreślali związki ideologiczne z Al-Kaidą).

