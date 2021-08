Watykan. Papież Franciszek abdykuje? "Więcej niż prawdopodobne"

Wśród powodów rzekomej rezygnacji Antonio Socci wymienił fakt, że papież kilkukrotnie mówił już w wywiadach o swojej ewentualnej abdykacji, choć nigdy nie podał możliwego terminu.

Antonio Socci jest pewny rychłej rezygnacji papieża. Powodem jest m.in. stan jego zdrowia

Według "Libero" Franciszek myśli o rezygnacji zarówno ze względu na swój wiek - 17 grudnia kończy 85 lat - jak i na problemy zdrowotne, takie jak operacja jelita grubego, którą przeszedł 4 lipca. Autorem artykułu sugerującym taki ciąg wydarzeń jest Antonio Socci, który zawsze był zagorzałym krytykiem Bergoglio - przypomina ilfattoquotidiano.it.

Był mu przeciwny do tego stopnia, że kiedy Jorge Mario Bergoglio został wybrany papieżem, Socci bezpodstawnie ocenił ten wybór jako "nieważny".

Mówiąc o wieku Franciszka, dziennikarz przypomina, że Benedykt XVI zrezygnował właśnie w wieku 85 lat.

Papież planuje kolejne podróże, nie przeszkodziła mu hospitalizacja

W Watykanie, a zwłaszcza w Domu Świętej Marty, który jest rezydencją papieża Franciszka, nic nie wskazuje na to, że poważnie myśli on o swojej rezygnacji. Przeciwnie. Niedawno Franciszek wznowił prywatne audiencje i potwierdził swoją podróż do Budapesztu od 12 do 15 września - chodzi o wyjazd na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Następnie papież uda się na Słowację z wizytą duszpasterską. Program podróży, pełen spotkań i wycieczek, ustalony jeszcze przed przyjęciem do Polikliniki Gemelli na operację jelita grubego, nie zmienił się w najmniejszym stopniu, nawet po dziesięciodniowej hospitalizacji. Jednak zdaniem publicysty Socciego możliwość rezygnacji papieża z powodów zdrowotnych jest "czymś więcej niż prawdopodobnym".

Co prawda "prekonklawe" rozpoczęło się już w ostatnich miesiącach, ale to wcale nie znaczy, że pontyfikat Franciszka szybko dobiegnie końca. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, że w przypadku Karola Wojtyły prekonklawe trwało całą dekadę, a w czasie jej trwania wielu kwalifikujących się kandydatów zmarło jeszcze przed papieżem - przypomina ilfattoquotidiano.it.