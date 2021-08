USA. Donald Trump o Afganistanie: Ilu terrorystów sprowadzi do Ameryki Joe Biden? Nie wiemy!

"Możesz być pewien, że talibowie, którzy teraz sprawują pełną kontrolę, nie pozwolili najlepszym i najzdolniejszym wejść na pokład tych lotów ewakuacyjnych. Zamiast tego możemy sobie tylko wyobrazić, ile tysięcy terrorystów zostało przetransportowanych drogą powietrzną z Afganistanu do innych miejsc na świecie" - napisał w oświadczeniu wydanym 24 sierpnia były prezydent USA.

REKLAMA

Zobacz wideo Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

Donald Trump: Biden poddał Afganistan terrorystom i zostawił tysiące Amerykanów na śmierć

Jak donosi portal Businessinsider.com, były prezydent Stanów Zjednoczonych kolejny raz krytykuje działania Joe Bidena w Afganistanie. "Biden poddał Afganistan terrorystom i zostawił tysiące Amerykanów na śmierć, wyciągając wojsko przed naszymi obywatelami" - czytamy w wystosowanym przez Trumpa oświadczeniu. "Co za straszna porażka. Ewakuacja BEZ WERYFIKACJI. Ilu terrorystów sprowadzi do Ameryki Joe Biden? Nie wiemy!" - dodał. Donald Trump podkreślił także, że spośród 26 tys. ewakuowanych osób, tylko cztery tys. to Amerykanie.

Wielu uchodźców z Afganistanu, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych, posiada specjalnie wizy imigracyjne (SIV), które są przeznaczone dla osób pomagających amerykańskim siłom zbrojnym. Wojskowi wywierają nacisk na rząd, aby ten pomógł ich afgańskim sojusznikom, którzy wspierali ich działania na miejscu w Afganistanie - podaje Businessinsider.com.

Morawiecki ogłasza koniec ewakuacji z Afganistanu. Udało się zabrać ponad 900 osób

Stany Zjednoczone. Około 1500 Amerykanów nadal w Afganistanie

Amerykanie przyspieszają ewakuację z Afganistanu. Z pomocą wojsk Stanów Zjednoczonych kraj ten opuściło już ponad 80 tysięcy osób. Co czterdzieści minut z lotniska w Kabulu startuje samolot pełen Amerykanów i Afgańczyków, którzy pomagali siłom koalicyjnym w tym kraju, a po przejęciu władzy przez Talibów, chcą opuścić Afganistan. Oficjalna liczba ewakuowanych od 14 sierpnia przekroczyła 82 tysiące. "Tylko Stany Zjednoczone są w stanie zorganizować i wykonać tak złożoną misję na tak dużą skalę" - przekazał amerykański sekretarz stanu Anthony Blinken.

Alert ambasady USA. Amerykanie powinni "natychmiast" opuścić lotnisko w Kabulu

Wśród ewakuowanych znajdowało się 4500 Amerykanów, a kolejnych 500 czeka na odlot. Około tysiąca obywateli USA nie odpowiedziało na telefony, wysyłane do nich e-maile i wiadomości tekstowe. "Podejrzewamy, że wiele z tych osób ma podwójne obywatelstwo. Niektórzy mogą nie chcieć wyjeżdżać z różnych powodów - może mają tam rodziny albo całe życie spędzili w Afganistanie" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Biały Dom oraz Departament Stanu zapewniają, że zapewnią obywatelom amerykańskim możliwość ewakuacji nawet po 31 sierpnia, kiedy przewidziano zakończenie amerykańskiej misji wojskowej w Afganistanie.