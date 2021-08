Afganistan. Talibowie proszą Turcję o "pomoc techniczną" na lotnisku

Na lotnisku w Kabulu w dalszym ciągu stacjonują setki żołnierzy, którzy przyjechali do Afganistanu w ramach misji NATO. Jednak już wkrótce wrócą do kraju - rozpoczęła się właśnie ich ewakuacja.

Jak podaje Reuters, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że wojska tureckie mogą pozostać na lotnisku w Kabulu, jeśli zostaną o to poproszone przez władze Afganistanu - podały w połowie sierpnia tureckie media. "Talibowie zwrócili się z prośbą o wsparcie techniczne w zarządzaniu lotniskiem w Kabulu" - wyjaśnił wysoki rangą turecki urzędnik. Podkreślił również, że z drugiej strony żądania talibów dotyczące opuszczenia Afganistanu przez wojska tureckie bardzo komplikowałyby każdą misję. - Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom bez tureckich sił zbrojnych to ryzykowna praca - dodał. Wyjaśnił, że obecnie trwają rozmowy z talibami na ten temat. W międzyczasie zakończone zostały przygotowania do wycofania wojska.

"Chcemy dobrych stosunków z Turcją, rządem tureckim i ludnością muzułmańską narodu tureckiego. Jeśli chodzi o siły tureckie stacjonujące w Afganistanie, nie potrzebujemy ich w naszym kraju, a po zakończeniu ewakuacji zabezpieczymy lotnisko sami" - powiedział we wtorek (24 sierpnia) rzecznik talibów Zabihullah Mujahid.

Ewakuacja tureckich wojsk z Kabulu

Rozpoczęła się ewakuacja tureckich wojsk z Kabulu, która potrwa 36 godzin. "Po różnych kontaktach i ocenie obecnej sytuacji i warunków, rozpoczęła się ewakuacja elementów [tureckich sił zbrojnych - red.]" - przekazało tureckie Ministerstwo Obrony cytowane przez telewizję Al Jazeera. Dodatkowo rzecznik prezydenta Ibrahim Kalin potwierdził prośbę talibów o pomoc techniczną i przekazał, że nadal trwają negocjacje w tej sprawie.