Wiceszef MSZ Ukrainy: "Porwano nasz samolot z Kabulu, praktycznie skradziono". A dziś? "To nieprawda"

We wtorek wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Jewgienij Jenin stwierdził, że samolot został "porwany" przy użyciu broni. - W niedzielę nasz samolot został porwany. Maszyna została nam praktycznie skradziona, wyleciała do Iranu z niezidentyfikowaną grupą pasażerów na pokładzie, zamiast przetransportować do kraju Ukraińców - stwierdził dyplomata.

Rzecznik MSZ dementuje słowa wiceministra

Jednak później rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych zaprzeczył temu twierdzeniu, mówiąc lokalnej telewizji internetowej, że Jenin próbował opisać trudności, z jakimi borykali się ukraińscy piloci podczas ewakuacji Kabulu. Jak dodał, Ukraina ewakuowała 256 obywateli w trzech lotach. Podkreślił również, że wszystkie samoloty używane do ewakuacji z Afganistanu znajdują się obecnie na terenie kraju.

Również irańskie władze zaprzeczyły twierdzeniom, że maszyna została porwana. Jak zaznaczyły, samolot wylądował w Meszhedzie, mieście na północnym wschodzie kraju, w celu zatankowania paliwa przed kontynuowaniem lotu do Kijowa.

"The Guardian", powołując się na dane z Flighradar24.com, podaje, że ukraiński samolot przyleciał z Kabulu do Meszhedu w poniedziałek, a nie we wtorek, jak powiedział Jenin. Tego samego dnia odleciał do Kijowa.

