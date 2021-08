Podczas ewakuacji z Afganistanu urodziło się co najmniej troje dzieci. "Czują się dobrze"

Trwa ewakuacja z Afganistanu zabezpieczana przez amerykańskie siły. Jak powiedział sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby, do tej pory podczas akcji ewakuacyjnej urodziło się co najmniej troje dzieci. One i ich rodziny czują się dobrze.

4 Sgt. Samuel Ruiz / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl