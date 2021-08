"Syndrom hawański" jest tajemniczą przypadłością. Objawia się mdłościami, problemami z pamięcią, bólem karku, przemęczeniem oraz silnymi bólami i zawrotami głowy. Określenie "hawański" jest ściśle związane ze stolicą Kuby, Hawany, gdzie po raz pierwszy w 2016 roku odnotowano przypadki tej choroby. Wówczas z dolegliwościami musieli mierzyć się amerykańscy i kanadyjscy dyplomaci pracujący w ambasadach w Hawanie i Pekinie. Amerykańska Akademia Nauk w przypuszcza, że przypadłość jest wywoływana przez promieniowanie mikrofalowe, ale hipoteza ta nie została potwierdzona.

REKLAMA

Zobacz wideo Kim jest Kamala Harris, nowa wiceprezydentka USA?

Kamala Harris przyleciała do Wietnamu z opóźnieniem

Wylot amerykańskiej wiceprezydentki Kamali Harris z Singapuru został we wtorek opóźniony o ponad trzy godziny. Ambasada USA w Hanoi poinformowała, że to przez "incydent zdrowotny", którego objawy podobne są do tzw. syndromu hawańskiego.

Talibowie nie pozwalają już przemieszczać się w kierunku lotniska. Apel do USA

Tuż przed opóźnionym wylotem, rzeczniczka Kamali Harris Symone Sanders poinformowała jednak dziennikarzy, że wszystko jest w porządku, a Harris "nie może się doczekać jutrzejszych spotkań w Hanoi" - informował CNN. Miała również stwierdzić, że opóźnienie nie jest związane ze stanem zdrowotnym wiceprezydentki.

Kamala Harris rozmawia z Singapurem. A także oskarża Chiny

To pierwszy raz, kiedy Kamala Harris odwiedza Azję Południowo-Wschodnią. Przed wizytą w Hanoi Harris rozmawiała z władzami Singapuru. Jej wizyta ma potwierdzić amerykański sojusz z obydwoma krajami, które utrzymują też ścisłe kontakty z największym rywalem USA w regionie - Chinami.

Tymczasem podczas wizyty w Singapurze Kamala Harris oskarżyła Chiny o stosowanie przymusu i zastraszania w celu egzekwowania bezpodstawnych roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim - podaje IAR.

Ewakuacja USA z Afganistanu do 31 sierpnia? "Trudno mi to sobie wyobrazić"

"Syndrom hawański" od kilku lat pozostaje zagadką. Amerykańscy śledczy federalni starali się ustalić, co lub kto powoduje tajemnicze objawy. Zgłoszono przypadki w Rosji, Chinach i innych krajach na całym świecie.