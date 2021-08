Nieoficjalnie: Doszło do spotkania szefa CIA z liderem talibów

Według dziennika, powołującego się na przedstawiciela amerykańskich władz, Wiliama Burnsa wysłał do Kabulu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w związku z akcją ewakuacji obywateli państw zachodnich i Afgańczyków.

REKLAMA

Ani Biały Dom, ani CIA nie komentują tych informacji. Jeśli są one prawdziwe, to spotkanie Williama Burnsa z Abdul Ghanim Baradarem byłoby najważniejszym spotkaniem dyplomatycznym od przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów.

Zobacz wideo Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

Afganistan. Talibowie mianowali ministrów

Tymczasem afgańska agencja informacyjna Pajhwok podała, że talibowie mianowali nowych członków rządu. Szefem resortu finansów został Gul Agha, a sprawami wewnętrznymi będzie tymczasowo kierował Sadr Ibrahim.

Jednocześnie obsadzono kilka innych stanowisk, w tym szefa wywiadu, gubernatora prowincji Kabul i prezydenta stolicy. Wcześniej talibowie zapowiadali, że nie powołają nowego rządu do czasu wycofania się obcych wojsk z kraju, to jest do końca sierpnia. Ich rzecznik mówił także, że opracowują nowy system sprawowania władzy w Afganistanie.

Talibowie przejęli władzę w kraju 15 sierpnia, gdy opanowali Kabul. Wtedy też upadł rząd prezydenta Aszrafa Ghaniego, który opuścił kraj i wraz z rodziną udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.