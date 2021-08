UNHCR apeluje ws. impasu na polsko-białoruskiej granicy. "Wzywamy polski rząd"

- Choć rozumiemy wyzwania związane ze wzrostem liczby osób, które przedostają się do Polski, apelujemy do władz RP o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego - powiedziała przedstawicielka UNHCR w Polsce, Christine Goyer.

Jak podkreśliła Goyer, dostęp do terytorium RP i azylu powinien być udzielony zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego.

Przedstawicielka UNHCR zaznaczyła, że organizacja zdaje sobie sprawę, że nieuregulowane przemieszczanie się uchodźców i migrantów stanowi istotne wyzwanie dla Polski. Dodała, że UNHCR współpracuje z właściwymi instytucjami – w tym także z Białorusi – i wzywa wszystkie strony do rozwiązania impasu w zgodzie z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem zasad humanitaryzmu oraz do unikania instrumentalizowania uchodźców oraz innych osób, które są w szczególnie trudnych sytuacjach.

- Wzywamy polski rząd do dokonania indywidualnej oceny każdego przypadku przed wydaleniem tych osób lub niedopuszczeniem ich do terytorium RP. Zgodnie z konwencją dotyczącą statusu uchodźców, której Polska jest sygnatariuszem, osoby ubiegające się o azyl nie powinny być karane za nielegalne przekroczenie granicy - dodała.

Wiceszef MSZ: Nie możemy przyjąć uchodźców. "Nie złożyli wniosków"

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz uważa, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to "element działań hybrydowych, celowo kierowanych na Polskę, w duchu trochę zemsty". Twierdzi też, że Polska nie może przyjąć uchodźców, bo ci nie złożyli oficjalnych wniosków o przyjęcie do kraju.

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi ustawami, osobiste złożenie wniosku nie ma w tym przypadku takiego znaczenia, ponieważ uchodźcy skorzystali z prawa złożenia ustnej deklaracji ubiegania się o status uchodźcy.

Wiceszef MSZ: Nie możemy przyjąć uchodźców. Co na to ustawy?

- Dlaczego nie można ich przyjąć? To element działań hybrydowych. Aleksander Łukaszenka wysyłał już kolejne dziesiątki samolotów na Bliski Wschód. Jeśli przyjmiemy tę grupę, za chwilę będziemy mieli ich nie 10, 20, 50, ale 1000, 2000 i 10000. Jeżeli 10 tysięcy migrantów przyjdzie na nielegalną granicę, za to odpowiedzialność będą ponosić ci politycy opozycji, którzy ich do tego zachęcali - mówił w Polsat News Marcin Przydacz.

- Nie możemy zapominać, że to element działań hybrydowych, celowo kierowanych na Polskę, w duchu trochę zemsty za to, że pomagaliśmy społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi - powiedział dalej Przydacz. Zaznaczył też, że strona polska "zaoferowała dary" dla uchodźców znajdujących się na stronie białoruskiej, ale do tej pory nie otrzymała odpowiedzi od strony władz tego kraju.

Siostra Chmielewska: Na cierpieniu uchodźców odbija się "megapolityka"

- Są poza granicą Polski, nie możemy im udzielić pomocy w Polsce - twierdzi dalej Marcin Przydacz. Dodaje, że uchodźcy z Usnarza nie są na "ziemi niczyjej" tylko po stronie białoruskiej. Skąd ten wniosek? - Jeżeli Straż Graniczna broni polskiej granicy, to znaczy, że stoi dokładnie w miejscu, gdzie jest granica. Wszystko to, co jest przed nią, jest terytorium zagranicznym. (...) Żeby móc złożyć wniosek o azyl, trzeba przekroczyć polską granicę. Tutaj do tego nie doszło - powiedział wiceminister.