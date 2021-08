Afganistan. Ambasador Rosji: Talibowie są gotowi do dialogu. "Nie chcą rozlewu krwi"

Zobacz wideo Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

Ambasador Rosji w Afganistanie: talibowie "nie chcą rozlewu krwi i gotowi są do dialogu"

Ambasador Rosji w Afganistanie Dmitrij Żirnow poinformował w niedzielę, że talibowie są gotowi podjąć dialog z przeciwnikami kontrolującymi Dolinę Pandższeru - jeden z nielicznych regionów Afganistanu, który nie jest pod kontrolą talibów. Mieli go poprosić, by "przekazał przywódcom i ludziom w Dolinie Pandższeru" ich posłanie, że "nie chcą rozlewu krwi i gotowi są do dialogu". Żirnow mówił już w piątek, że talibowie złożyli zachęcające obietnice, a wysiłki ruchu oporu są jego zdaniem z góry skazane na niepowodzenie.

Afganistan. Szwadrony śmierci szukają współpracowników USA

Komentarze Żirnowa ostro kontrastują z wypowiedziami niektórych zachodnich polityków, którzy są głęboko sceptyczni i nie wierzą, że talibowie złagodzą przemoc wobec tych, których działania uważają za niezgodne z prawami ich rodzącego się emiratu - podsumowuje "Al Jazeera". - Nie możemy odsuwać rzeczywistości na bok. To oni [talibowie - red.] są de facto władzami. W Afganistanie nie ma alternatywy dla talibów - powiedział ambasador Rosji w Afganistanie.

Afganistan. Talibowie jadą do Pandższeru, mudżahedini nie chcą oddać swojego regionu

Pandższer to jeden z niewielu regionów Afganistanu, którego talibowie jeszcze nie kontrolują. Wcześniej kontrolujący dolinę Pandższeru Ahmad Masud, syn Ahmada Szaha Masuda, sławnego dowódcy mudżahedinów z lat 80., zapowiedział, że nie odda talibom terenów znajdujących się pod jego władzą. W telewizji al-Arabiya Ahmad Masud wezwał do utworzenia rządu o szerokim poparciu, w którym talibowie będą mieli swoją reprezentację. W rządzie tym mieliby zasiąść przedstawiciele wszystkich grup etnicznych.

Ahmad Masud dodał, że żaden kraj nie zaakceptuje "totalitarnego reżimu" w Afganistanie. Podkreślił, że wojna będzie nieunikniona, jeśli talibowie odmówią dialogu. Poinformował, że żołnierze dawnych sił rządowych z różnych regionów ściągnęli do doliny Pandższeru. W ostatnich godzinach bojownicy z Pandższeru zdobyli trzy dystrykty w pobliskiej prowincji Baghlan. Ruch oporu nie ma na razie jednak na tyle sił, aby próbować skutecznie odbijać kolejne tereny.

- Nie mają żadnych perspektyw militarnych. Nie ma tam wielu ludzi. O ile wiemy, mają 7000 uzbrojonych osób. I już mają problemy z paliwem. Próbowali latać helikopterem, ale nie mają benzyny i zapasów - powiedział cytowany przez "Al Jazeerę" Dmitrij Żirnow.

Syn słynnego mudżahedina ma warunki dla talibów. Ci zmierzają do "jego" doliny

Dolina Pandższeru to miejsce owiane legendą w Afganistanie. Położony na północ od Kabulu rejon otoczony jest górami i ani Armia Czerwona w latach 80. ubiegłego stulecia, ani talibowie pod koniec XX wieku nie zdołali jej zdobyć. To właśnie tam uciekła część dotychczasowej armii, która połączyła się z lokalnymi siłami dowodzonymi przez Ahmada Massuda, syna legendarnego komendanta polowego Ahmada Szacha Massuda. W skład ruchu oporu wchodzą też dotychczasowy wiceprezydent oraz minister obrony Afganistanu.