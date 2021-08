Afganistan. Syn słynnego mudżahedina ma warunki dla talibów. Ci zmierzają do "jego" doliny

Zobacz wideo Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

Ahmad Masud to syn legendarnego Ahmada Szaha Masuda, w latach 80. XX wieku jednego z głównych dowódców mudżahedinów, opierającym się Sowietom. Pod jego kontrolą jest Dolina Pandższeru, położona w północno-wschodniej części kraju. Masud udzielił w niedzielę wywiadów, w których zapowiedział m.in., że w razie ataku nie odda doliny bez walki, a bez dialogu Afganistanowi grozi wojna domowa - i obecnie na ten scenariusz być może będzie musiał się szykować.

Afganistan. Syn sławnego przywódcy mudżahedinów o talibach

Masud przekazał, że do "jego" doliny ściągnęli żołnierze dawnych sił rządowych. Zapewnił, że są gotowi do walki, w razie gdyby siły talibów próbowały te tereny najechać. Wezwał w telewizji al-Arabiya do utworzenia rządu o szerokim poparciu, w którym talibowie będą mieli swoją reprezentację. W rządzie tym mieliby zasiąść przedstawiciele wszystkich grup etnicznych. Ahmad Masud dodał, że żaden kraj nie zaakceptuje "totalitarnego reżimu" w Afganistanie. Podkreślił, że wojna będzie nieunikniona, jeśli talibowie odmówią dialogu.

"Chcemy, aby talibowie zdali sobie sprawę, że jedyną drogą naprzód są negocjacje" - powiedział Reuterowi. "Nie chcemy wybuchu wojny" - dodał.

Talibowie idą po Dolinę Pandższeru

Tymczasem talibowie ogłosili, że wysyłają swoich bojowników do Doliny Pandższeru - jedynego terenu Afganistanu, którego nie kontrolują.

Dolina Pandższeru to miejsce owiane legendą w Afganistanie. Położony na północ od Kabulu rejon otoczony jest górami i ani Armia Czerwona w latach 80. ubiegłego stulecia, ani talibowie pod koniec XX wieku nie zdołali jej zdobyć. Wciąż stoją tam wraki czołgów i pojazdów opancerzonych. To właśnie tam uciekła część dotychczasowej armii, która połączyła się z lokalnymi siłami dowodzonymi przez Ahmada Massuda. W skład ruchu oporu wchodzą też dotychczasowy wiceprezydent oraz minister obrony Afganistanu.

W ostatnich dniach bojownicy z Pandższeru zdobyli trzy dystrykty w pobliskiej prowincji Baghlan. Ahmad Masud w rozmowie z Reutersem zapewnił, że to nie on zorganizował te akcje, a jako odpowiedzialnych wskazał lokalne grupy milicyjne, które miały w ten sposób reagować na brutalność.

Tydzień temu talibowie zdobyli Kabul, a tym samym obalili prozachodni rząd w Afganistanie. Ofensywa islamistów była wyjątkowo szybka. Wszystkie miasta zdobyli oni w zaledwie dziewięć dni. Podbój kraju spowodował, że kraje NATO, zaczęły w pośpiechu ewakuować swoich obywateli z Afganistanu oraz lokalnych współpracowników.

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie, zanim jeszcze formalnie zakończyła się trwająca 20 lat misja NATO, której celem było wyszkolenie wojska i policji po wcześniejszym obaleniu talibów.