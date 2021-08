Ambasador Afganistanu dziękuje za hojność. "Rząd i naród polski wyciągnęli rękę do Afgańczyków"

W nocy do Warszawy przyleciał piąty samolot z osobami z Afganistanu. Według polskiego rządu, do tej pory Warszawa ewakuowała z Kabulu 260 osób, z czego przeważająca większość to Afgańczycy. Nad ranem spodziewany jest kolejny samolot, na którego pokładzie ma być 100 osób. Z Afganistanu wylecieli już wszyscy Polacy, którzy zgłosili chęć ewakuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

Ambasador Afganistanu podziękował Polsce za pomoc w ewakuacji zagrożonych Afgańczyków

Ambasador Tahir Qadiry w rozmowie z Polskim Radiem podziękował za pomoc Polakom, szczególnie wszystkim osobom zaangażowanym w operację ewakuacji.

- Chciałbym wyrazić szczerą wdzięczność dla polskiego rządu i dla polskiego narodu za ich hojność, za to, że wyciągnęli rękę do Afgańczyków, by im pomóc w ogromnych problemach i w ogromnych wyzwaniach - powiedział.

Afganistan. Co z dziećmi przekazanymi ponad murem lotniska w Kabulu?

- 20 lat temu Polska weszła do Afganistanu, by być częścią międzynarodowej koalicji i by pomóc odbudować Afganistan. Po 20 latach żołnierze znów są na miejscu, by ewakuować najsłabszych Afgańczyków oraz tych, którzy pracowali dla polskiego rządu - dodał afgański dyplomata. Wśród osób ewakuowanych z Afganistanu do Polski jest rodzina ambasadora.

Ewakuacja prowadzona jest na lotnisku w Kabulu przez wojska Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Turcji, Azerbejdżanu, Polski oraz innych krajów. Operacja przebiega w trudnych i chaotycznych warunkach, bo choć na samym lotnisku panuje spokój, to na jego obrzeżach talibowie utrudniają zdesperowanym Afgańczykom dotarcie do portu lotniczego. W zamieszkach zginęło już prawdopodobnie kilka osób.

Dworczyk: Z Afganistanu ewakuowano dotąd 260 osób

NATO poinformowało, że z Afganistanu wywieziono do tej pory co najmniej 18 tysięcy osób. Waszyngton informuje z kolei, że tylko amerykańskie samoloty wojskowe zabrały na pokład 13 tysięcy osób. W sumie kraje NATO chciałyby ewakuować kilkaset tysięcy osób. To zarówno zachodni dyplomaci i obywatele jak i Afgańczycy.